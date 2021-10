Możliwy zwrot ws. Vitala Heynena! Świderski: Chcę z nim rozmawiać

Wciąż nie ustają spekulacje, kto zostanie nowym trenerem reprezentacji Polski kobiet w siatkówce po odejściu Jacka Nawrockiego, który został trenerem Chemika Police. 56-letni trener pracował z kadrą od 2015 roku i chciał kontynuować tę współpracę, ale na nowych warunkach. Chodziło dokładnie o dzielenie swoich obowiązków z trenowaniem Chemika Police. Na taki układ nie chciał się zgodzić PZPS, co oznaczało ostatecznie rozstanie z Jackiem Nawrockim.

Nowy prezes PZPS Sebastian Świderski poprosił o pomoc w znalezieniu odpowiedniego kandydata grupę ekspercką, na czele której stoi mistrzyni Europy z 2003 i 2005 roku, Aleksandra Jagieło.

- Zespół składa się z sześciu osób. Razem ze mną są w nim: Łukasz Kruk z Radomki, Piotr Makowski z Bydgoszczy, Jacek Grabowski z Wrocławia, Dorota Świeniewicz i Magda Śliwa. Tak, to mocna grupa. Ale nie jest zamknięta. Korzystam też z opinii i doświadczeń innych dziewczyn. Rozmawiałam już z Kasią Skowrońską i z Gosią Glinką, mam zaplanowanych jeszcze kilka rozmów, bo chcę, żeby nasza sześcioosobowa grupa oparła się na zdaniu jak największej liczby osób znających się na siatkówce. Chcę, żeby działanie naszej grupy było wiarygodne i solidne, stąd te konsultacje - powiedziała Jagieło w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

I dodała: - Na pewno decyzja o wyborze nowego trenera będzie należała do Sebastiana. A my mamy tak popracować, żeby ten wybór był dla niego jak najłatwiejszy. Dlatego teraz zbieramy CV odpowiednich kandydatów. A wkrótce będziemy te CV analizować.

Lista kandydatów na nowego trenera kobiecej reprezentacji Polski w siatkówce jest coraz szersza. Obecnie liczy już ponad 10 nazwisk. - W tej chwili mamy ponad 10 kandydatów, a wiem, że to na pewno jeszcze nie koniec. Nazwisk nie wolno mi zdradzić, ale zapewniam, że "jest w kim wybierać". Mogę natomiast powiedzieć, że niedawno zgłosił się też pierwszy polski szkoleniowiec" – dodała w rozmowie z Polsatem Sport Jagieło, wielokrotna reprezentantka Polski.

Na tej liście znajduje się również Vital Heynen, który ostatnio prowadził męską reprezentację Polski i zdobył z nią na zakończenie swojej pracy brązowy medal mistrzostw Europy. Szef PZPS Sebastian Świderski w wywiadzie dla TVP Sport ujawnił, że zamierza odbyć w tej sprawie rozmowę z belgijskim szkoleniowcem.

- Rozmawiamy. Mieliśmy się spotkać 20 września w Lublinie. Niestety, sytuacja rodzinna Vitala nie pozwoliła mu na przylot na Superpuchar i zarząd. Chcę z nim rozmawiać telefonicznie, może spotkamy się po jego przylocie do Polski - powiedział Świderski.

Chęć poprowadzenia siatkarskiej reprezentacji kobiet wyrazili m.in. Ferhat Akbas (Eczacibasi Stambuł), Marcello Abbondanza (THY Spor Kulübü), Stefano Lavarini (Novara), Massimo Barbolini (Scandicci) czy Daniele Santarelli (Conegliano), a także Grzegorz Wagner, syn legendarnego Huberta Wagnera.

Spośród wszystkich kandydatur grupa robocza Jagieły wybierze najprawdopodobniej od trzech do pięciu osób, które będą rozmawiać z nowym prezesem PZPS, Sebastianem Świderskim. To on podejmie decyzję, kto poprowadzi polskie siatkarki na mistrzostwach świata w przyszłym roku. Turniej odbędzie się w Polsce.