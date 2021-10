To miał być siatkarski dream team! Lanie dostali już w pierwszym meczu!

Może i było to wyrównane spotkanie, ale wynik może zaskakiwać. Modena miała mieć najlepszy skład na świecie, ale przegrała z nim już pierwsze spotkanie we włoskiej Serie A. Lepsza okazała się Monza z Niemcem Georgiem Grozerem na czele.

Mają konstelację gwiazd, a przegrali już pierwsze ligowe spotkanie

"To niemożliwe, żeby mieć tak dobry skład" - pisaliśmy o transferach Modeny jeszcze wiosną. W końcu trener Andrea Giani ma do dyspozycji konstelację gwiazd: Earvina N'Gapetha, Joandry'ego Leala, Nimira Abdel Aziza, Bruno Rezende, czy Salvatore Rosiniego.

Ale tak, jak podkreślał w rozmowie dla Sport.pl prezes Sir Safety Perugii, Gino Sirci: włoska liga należy do najtrudniejszych na świecie. Rywalizacja w niej pomimo ogromnych chęci zwycięstwa każdej z czołowych drużyn okazuje się niezwykle wymagająca i kończy wieloma niespodziankami. Takimi, jak porażka uskrzydlonej niesamowitymi zawodnikami Modeny z Monzą.

Drużyna, która w zeszłym sezonie przegrała trzy mecze w półfinale Serie A pokonała ósmą drużynę poprzednich rozgrywek dość pewnie. Spotkanie były wyrównane przez trzy pierwsze partie. Pierwszy set trafił na konto Modeny po wygranej na przewagi, do 24. Drugiego i trzeciego seta wygrywała już jednak Monza - odpowiednio 25:23 i 28:26. Większą przewagę wypracowała sobie w czwartym, który wygrała już różnicą pięciu punktów.

To do innych faworytów miała się porównywać Modena. Spory cios

Modena i Monza są oczywiście na wczesnym etapie zgrywania się ze sobą poszczególnych zawodników, ale we Włoszech lanie i porażka takiego składu drużyny Gianiego z pewnością zostanie odebrana jako sensacja i spory cios. Przed nimi przecież starcia z takimi potentatami, jak Cucine Lube Civitanova, czy Sir Safety Perugia, które będą o wiele trudniejsze. A to do nich chciała się już porównywać Modena.