PZPS ma tylko jednego kandydata na trenera siatkarzy? "Nikt do mnie nie dzwonił"

Nikola Grbić to najpoważniejszy kandydat do objęcia roli selekcjonera reprezentacji Polski w siatkówce. Publicznie przyznał to także nowy prezes PZPS Sebastian Świderski. Sytuacja z Serbem jest skomplikowana i nie wiadomo, czy uda mu się porozumieć z jego obecnym klubem Sir Safety Perugia. Nie wiadomo także, czy związek ma plan B na wypadek najgorszego scenariusza.

Grbić jest obecnie trenerem Sir Safety Perugia. Jedną z rozważanych przez niego opcji było łączenie obu funkcji, ale na to nie chce się zgodzić prezes włoskiego klubu. - Przedstawiłem mu sprawę jasno: twierdzę, że walka w Serie A i Lidze Mistrzów jest zbyt wymagająca, żeby prowadzić jednocześnie Perugię i reprezentację Polski w tym samym czasie i skutecznie. Jestem tego pewny - powiedział w rozmowie dla Sport.pl prezes Sir Safety Perugii Gino Sirci.

Jasna deklaracja ze strony prezesa włoskiego klubu nie oznacza, że sprawa przejścia Nikoli Grbicia jest przesądzona. Według naszych ustaleń obaj panowie mają niedługo spotkać się w celu omówienia możliwości pracy Serba w Polsce. Na ten moment nic nie wskazuje na to, że Grbić mógłby się dogadać z włoskim klubem.

Im dłużej przeciąga się sprawa z Grbiciem, tym bardziej trzeba liczyć się z tym, że nie zakończy się ona pozytywnie. W mediach pojawiały się nazwiska innych kandydatów, którzy mogliby zastąpić Vitala Heynena na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Wśród nich wysoko stoją akcje Alberto Giulianiego, który obecnie trenuje Asseco Resovię Rzeszów. Od 2019 roku pracował także w kadrze Słowenii, z którą dwukrotnie zdobył wicemistrzostwo Europy. Jego kontrakt z bałkańską federacją jednak skończył się i Włoch nie podjął jeszcze decyzji, co dalej z jego przyszłością.

Giuliani zdradził, że na razie nikt z polskiego związku nie kontaktował się z nim w sprawie ewentualnej pracy w reprezentacji Polski. - Kiedy ktoś do mnie zadzwoni z propozycją, to oczywiście ją rozważę, ale jeszcze nikt się ze mną nie kontaktował i o to nie pytał. Nie podjąłem więc żadnych ruchów i nie myślę o tym - stwierdził w rozmowie z WP Sportowe Fakty.