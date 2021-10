Wilfredo Leon dostał specjalne wyróżnienie. Siatkarz dostał nowe zadanie

Wilfredo Leon w ekipie z Włoch występuje od 2018 roku, gdy przyszedł z Zenita Kazań, w którym spędził cztery lata (2014-2018). Przyjmujący reprezentacji Polski jest jedną z największych gwiazd Perugii, z którą dotychczas zdobył dwa wicemistrzostwa Włoch w 2019 i 2021 roku, jeden Puchar Włoch w 2019 i dwa Superpuchary Włoch w 2019 i 2020 roku. Wyniki, które osiągnął Leon w barwach Perugii, mogą być dla niego pewnym niedosytem, ale wkrótce może się to zmienić.

Nowy trenerem Perugii został Nikola Grbić, który jest jednym z kandydatów na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, a w poprzednim sezonie Serb poprowadził Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle do wygrania Ligi Mistrzów po pokonaniu w finale włoskiego Itas Trentino 3:1.

Wilfredo Leon dostał zaszczytną funkcję w Perugii. "Król jest naszym nowym kapitanem"

Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Perugia ogłosiła, że Leon został nowym kapitanem zespołu. "Król jest naszym nowym kapitanem" - czytamy we wpisie włoskiego klubu na Twitterze, do którego dołączono zdjęcie reprezentanta Polski.

Ostatni raz Sir Safety Perugia wygrała mistrzostwo Włoch w 2018 roku, natomiast jeszcze nigdy nie cieszyła się z triumfu w Lidze Mistrzów.

"Kibice mówią na niego "Cristiano Ronaldo siatkówki". On sam nie chce, żeby go tak nazywać, ale musi mieć świadomość, że żaden inny zawodnik nie ma takiego statusu, jak on. Decyzję o przyjeździe do Polski podjął po tym, jak Kuba nie awansowała na igrzyska olimpijskie do Londynu" - napisał Kuba Balcerski ze Sport.pl, przedstawiając sylwetkę Leona.