Zagraniczna drużyna ma zagrać w PlusLidze! Historyczna zmiana

Sprawa pojawiała się już wcześniej - ponad rok temu opublikowano pierwsze doniesienia, że do PlusLigi chcą dołączyć dwa kluby. I były to właśnie ukraiński Barkom Każany Lwów, a także Berlin Recycling Volleys z niemieckiej Bundesligi. Wtedy się nie udało, ale teraz jest coraz bliżej, by ukraiński zespół zagrał na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

"To bardzo ciekawy projekt"

Polska Liga Siatkówki poinformowała w komunikacie prasowym, że prowadzi wizytację i rozmowy we Lwowie. Podpisano nawet list intencyjny pomiędzy spółką PLS, a zespołem Barkom Każany Lwów.

- To kolejny ważny krok w drodze ukraińskiej drużyny do PlusLigi od sezonu 2022/2023. Po podpisaniu specjalnego listu intencyjnego ukraiński klub jest coraz bliżej gry od przyszłego sezonu w Lidze Mistrzów Świata - czytamy w komunikacie.

W maju tego roku akcjonariusze Polskiej Ligi Siatkówki wyrazili zgodę na poszerzenie rozgrywek do szesnastu drużyn od sezonu 2022/2023 (obecnie gra w nich czternaście). W sezonie 2022/23 do PlusLigi awansuje mistrz TAURON 1. Ligi, a ostatnia ekipa PlusLigi (14. miejsce) rozegra baraż z drugą ekipą TAURON 1. Ligi. Stawkę miałby uzupełnić Barkom Każany Lwów.

- To bardzo ciekawy projekt, na styku sportu, biznesu, kultury i historii. Dziś pytaliśmy naszych udziałowców, co sądzą o tym pomyśle i czy są gotowi na taką nowość. Odpowiedź była bardzo jasna, choć oczywiście dopiero przyszłość pokaże, w jaki sposób to wszystko uda się przeprowadzić. Chcemy wyjść do dużej grupy Ukraińców mieszkających w naszym kraju, a także do Polaków żyjących we Lwowie. Chcemy być liderem nie tylko w regionie, a ostatni triumf w Lidze Mistrzów Grupy Azoty ZAKSY tylko pokazuje, jak dużą siłą dysponujemy w naszym kraju - przyznaje Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

Barkom Każany Lwów powstał w 2009 roku. W sezonie 2013/2014 po raz pierwszy zagrał na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Ukrainie. Od tego czasu trzykrotnie był mistrzem kraju (2018, 2019 i 2021) i czterokrotnie zdobywcą Pucharu Ukrainy (2017, 2018, 2019 i 2021).