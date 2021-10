Nikola Grbić podjął decyzję ws. reprezentacji Polski! Świderski ujawnia szczegóły

Sebastian Świderski został przed kilkoma dniami prezesem Polskiego Związki Piłki Siatkowej. Jego głównym zadaniem na początku kadencji jest wybór trenerów zarówno do reprezentacji mężczyzn, jak i kobiet. - U siatkarek będzie ciężko zdecydować, u mężczyzn też, choć tutaj kształtuje się lider nie tylko mój, ale też środowiska - mówił nowy prezes PZPS w rozmowie ze Sport.pl.

Świderski: Grbić jest zainteresowany pracą z Polską. Rozmawiałem z nim

Jasnym stało się, że wymarzonym kandydatem na trenera polskich siatkarzy jest Nikola Grbić. Sprawa przejścia Serba nie jest jednak prosta, gdyż obecnie jest on związany kontraktem z Sir Safety Perugia. Świderski powiedział, że w piątek odbył kolejną rozmowę z serbskim szkoleniowcem. - Jestem po rozmowach z Nikolą Grbiciem, ale były to rozmowy bardziej kurtuazyjne. On cały czas potwierdza, że jest chętny poprowadzić naszą reprezentację, natomiast musi ustalić pewne sprawy w Perugii, czyli klubie, w którym teraz pracuje. Ostatnio rozmawialiśmy telefonicznie w piątek, nie tylko o sporcie, ale także o życiu. My nie ustalamy terminów rozmów, one się dzieją spontanicznie, gdy jeden ma ochotę zadzwonić do drugiego - powiedział Świderski w rozmowie z Interią.

Słoweńcy wręcz błagają Grbicia, żeby został trenerem Polaków. Nie chcą powtórki z historii

Od początku kadencji Świderski nie ukrywa, że przed podjęciem decyzji o wyborze nowego trenera zamierza poznać wizje kilku kandydatów. W kontekście kadry pojawiało się nazwisko Alberto Giulianiego, czyli selekcjonera reprezentacji Słowenii, ale są rozpatrywane także inne osoby. - Podczas mistrzostw Europy rozmawiałem z Lorenzo Bernardim. Czeka mnie też rozmowa z Michałem Winiarskim, cały czas ją przekładam ze względu na brak czasu. Jest zatem tych planów dużo, ale trzeba je poukładać po kolei, a nie działać pochopnie i szybko - stwierdził prezes PZPS.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony wybór nowego szkoleniowca polskich siatkarzy. W rozmowie ze Sport.pl Świderski prosił o zachowanie cierpliwości. - Kwestia podjęcia decyzji o tym, kogo zatrudnić, to czasem nie kwestia tygodnia, czy dwóch, ale może i miesięcy. Chcemy, żeby te decyzje były przede wszystkim spójne - zaznaczył wtedy.