Ryszard Czarnecki na aucie! Są pierwsze decyzje Świderskiego

W ostatnich tygodniach wokół Polskiego Związku Piłki Siatkowej działo się bardzo dużo, a to za sprawą wyborów nowego prezesa. Na ostatniej prostej o zwycięstwo walczyli Sebastian Świderski i Ryszard Czarnecki. Ostatecznie stanowisko objął ten pierwszy, bowiem polityk wycofał się z walki tuż przed samymi wyborami.

Zakończyło się pierwsze posiedzenie PZPS nowej kadencji

Po mianowaniu 44-latka nowym prezesem PZPS-u we wtorek przewodził on pierwszemu posiedzeniu nowego zarządu związku. W jego trakcie doszło do ogłoszenia wszystkich jego członków. Okazało się, że w gronie współpracowników Świderskiego nie ma Ryszarda Czarneckiego.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej związku, Jacek Sęk będzie sekretarzem generalnym, a w sześcioosobowym prezydium zarządu, poza Świderskim i Sękiem znaleźli się również Andrzej Lemek i Artur Popko (mają funkcję wiceprezesów), a także Wojciech Maroszek i Tomasz Paluch.

Podano 17-osobowy skład nowego zarządu

W nowym zarządzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej znajduje się 17 osób. Są wśród nich między innymi byli siatkarze, tacy jak Paweł Papke i Aleksandra Jagieło. Ponadto są nimi byli prezesi związku, czyli Jacek Kasprzyk i Mirosław Przedpełski, a także organizator Memoriału Huberta Jerzego Wagnera Jerzy Mróz.

Dodatkowo zostali wybrani przewodniczący poszczególnych wydziałów, komisji, zespołu oraz Sądu Odwoławczego PZPS w kadencji 2021–2025. Przewodniczącym Wydziału Dyscypliny został Sławomir Supa, Wydziału Rozgrywek Marcin Weiner, Wydziału Sędziowskiego Wojciech Maroszek, a Wydziału Szkolenia Dariusz Jaworowski.

W poprzedniej kadencji Ryszard Czarnecki pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W zarządzie związku na lata 2021-2025 nie znalazło się dla niego miejsce.

Składy władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej kadencji 2021–2025

Prezes Zarządu PZPS: Sebastian Świderski

Sekretarz Generalny: Jacek Sęk

Prezydium Zarządu:

Sebastian Świderski – Prezes Zarządu PZPS

Andrzej Lemek – Wiceprezes Zarządu PZPS

Artur Popko – Wiceprezes Zarządu PZPS

Jacek Sęk – Wiceprezes Zarządu PZPS

Wojciech Maroszek – Członek Prezydium

Tomasz Paluch – Członek Prezydium

Członkowie Zarządu PZPS:

Marcin Chudzik

Aleksandra Jagieło

Dariusz Jaworowski

Jacek Kasprzyk

Waldemar Kobienia

Stanisław Kwiatkowski

Jerzy Mróz

Paweł Papke

Dariusz Pomykalski

Mirosław Przedpełski

Jacek Rutkowski

Piotr Stolarski

Sławomir Supa

Krzysztof Szmydyński

Robert Wardak

Paweł Warzecha

Marcin Weiner

Wyłonieni zostali także przewodniczący wydziałów, komisji, zespołu oraz Sądu Odwoławczego PZPS w kadencji 2021–2025

Wydział Dyscypliny: Sławomir Supa

Wydział ds. Kontaktów Międzynarodowych: Mirosław Przedpełski

Wydział Marketingu: Piotr Gacek

Wydział Medyczny: Maciej Jędrasik

Wydział ds. Młodzieży: Dariusz Pomykalski

Wydział Rozgrywek: Marcin Weiner

Wydział Sędziowski: Wojciech Maroszek

Wydział Siatkówki Plażowej: Robert Wardak

Wydział Szkolenia: Dariusz Jaworowski

Wydział Trenerski: Zdzisław Gogol

Komisja Historyczna i Odznaczeń: Jerzy Mróz

Sąd Odwoławczy: Andrzej Gołaszewski

Zespół ds. Siatkówki Kobiecej: Aleksandra Jagieło

Jak poinformował związek, pełne składy wydziałów, komisji, zespołów i sądów sformułowane zostaną podczas kolejnego posiedzenia Zarządu PZPS.