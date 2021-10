"Rozstrzelał mnie pan tym pytaniem". Świderski reaguje na ofertę Heynena

Vital Heynen pożegnał się już z funkcją trenera reprezentacji Polski siatkarzy, ale w rozmowie dla Sport.pl ujawnił, że jest gotowy pomóc jej w innej roli. - Czy będzie mi trudno oglądać Polaków z kimś innym za linią? Nie! Taka to już nasza praca i nawet napisałem do Sebastiana Świderskiego po wyborach w PZPS i tym, jak wybrano go na prezesa, że może na mnie liczyć. Że chętnie pomogę polskiej siatkówce, jeśli mogę wspierać reprezentację w innej roli - mówił Belg.

O reakcję na jego słowa poprosiliśmy samego Świderskiego. - Rozstrzelał mnie pan tym pytaniem - zareagował wyraźnie zdziwiony nowy prezes PZPS. - Vital na pewno jest człowiekiem, który zaskarbił sobie sympatię kibiców, czy dziennikarzy, a teraz jest to jakiś pomysł z jego strony. Ale spokojnie, jest przede wszystkim trenerem. Wszystko po kolei. Najpierw związek, zarząd, rozmowy. Nie skaczmy z kwiatka na kwiatek - dodał. Pełna wypowiedź Sebastiana Świderskiego w materiale wideo.