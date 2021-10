Polscy siatkarze grają o medal MŚ! Gdzie i o której obejrzeć wielki mecz? [TRANSMISJA, STREAM]

"Po drugim secie Polacy byli o krok od siatkarskiego nieba - finału juniorskiego mundialu i ogrania o wiele silniejszych Włochów. Ale wtedy stanęli na boisku, a gospodarzy do finału poprowadził fenomenalny Alessandro Michieletto. Polacy nie umieli ich zatrzymać i nieprawdopodobnie przegrali" - pisaliśmy o meczu półfinałowym polskich siatkarzy w MŚ U-21 z soboty. Teraz dostaną szansę, żeby podnieść się po bolesnej porażce.

Polscy siatkarze walczą o medal MŚ do lat 21. "W niedzielę jest dla nas nowy dzień"

Walkę o brązowy medal już po meczu z Włochami zapowiadał niedoszły bohater Polaków z półfinału - Karol Urbanowicz. - W niedzielę jest dla nas nowy dzień i będziemy myśleć tylko o tym spotkaniu. Na pewno dużo jutro powalczymy i damy z siebie wszystko - wskazał siatkarz.

W niedzielę Polacy zmierzą się z Argentyną, która w swoim półfinale przegrała 0:3 (25:27, 26:28, 17:25) z Rosją. Polska kadra do lat 21 już raz grała z tym rywalem podczas mistrzostw świata - w 2015 roku to Argentyna wygrała 3:1. Podczas tego turnieju to Polacy byli jednak równiejszym zespołem, bo przegrali tylko z Rosją i Włochami w półfinale. Argentyna poniosła już trzy porażki - z Belgią i Włochami w grupie, a także sobotnią z Rosją.

Czwarte podium mistrzostw świata juniorów w historii dla polskiej siatkówki?

Dla polskiej kadry juniorów wygrany mecz z Argentyną oznaczałby pierwszy w historii tej imprezy medal inny niż złoto. Do tej pory zdobywali je trzykrotnie - w 1997 roku w Bahrajnie, sześć lat później w Iranie, a także w 2017 roku w Czechach. Dwa lata temu w Bahrajnie Polacy ukończyli turniej na jedenastym miejscu.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Argentyna na MŚ juniorów siatkarzy?

Początek meczu Polski z Argentyną w Cagliari zaplanowano na godzinę 16:00. Transmisji ze spotkania próżno szukać na kanałach telewizyjnych, ale kibice bez problemu obejrzą mecz w internecie. Oficjalny kanał międzynarodowej federacji FIVB - Volleyball World - pokaże spotkanie na YouTubie. Będzie je można obejrzeć poniżej.

Za to o 19:00 poznamy nowego mistrza świata juniorów. Zostaną nim włoscy, lub rosyjscy siatkarze. Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić tutaj.