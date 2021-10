Potwierdzone! Główny kandydat na trenera polskich siatkarzy rozmawiał ze Świderskim

Nikola Grbić. Odkąd wygrał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle stał się jednym z najczęściej omawianych w Polsce trenerów siatkówki. Teraz jego temat powrócił przy okazji posady selekcjonera reprezentacji, którą zwolni Vital Heynen. Serb miałby być faworytem do poprowadzenia polskich siatkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto będzie trenerem reprezentacji siatkarzy? Jeden kandydat ma największe szanse

Grbić o rozmowach ze Świderskim: Życzyłem mu szczęścia

To także ze względu na wynik niedawnych wyborów w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Prezesem federacji został Sebastian Świderski, czyli człowiek, który zatrudniał Grbicia w ZAKSIE. Teraz trener potwierdza, że obaj rozmawiali już po wyborze Świderskiego na szefa polskiej siatkówki.

Nieprawdopodobne! Joanna Wołosz znów zadziwia. Światowa hegemonia

- Niedawno wraz z klubem byliśmy na turnieju w Polsce i rozmawiałem z Sebastianem Świderskim. Jednakże to było jeszcze przed wyborami. Nie było więc konkretów. Teraz, kiedy skończyły się wybory w PZPS, związek musi zorganizować swoich współpracowników. Oczywiście, jednym z najważniejszych zadań będzie zakontraktowanie selekcjonerów męskiej i żeńskiej reprezentacji. Do tego jednak potrzeba trochę czasu. Nie jestem jedynym zainteresowanym pracą z Polską. Będzie wielu kandydatów. Przecież to nie tylko kwestia dogadania się Świderskiego ze mną - powiedział Grbić w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Po wyborach oczywiście pogratulowałem mu stanowiska, ale na tym się skończyło. Życzyłem mu szczęścia. Jestem pewny, że teraz ma bardzo dużo pracy organizacyjnej. Kiedy przyjdzie czas na wybór trenera, to wtedy będzie pora na rozmowę - dodał Serb.

Kompromitacja brazylijskich siatkarzy! Najgorszy wynik na MŚ w historii. A zaczęło się od Polski

Prezes Perugii zadecyduje ws. pracy Grbicia w Polsce? Nie chce powtórki po Heynenie

Problem w negocjacjach z PZPS u Grbicia może stanowić jego obecna praca we Włoszech - w byłym klubie Heynena, Sir Safety Perugia. Prezes klubu, Gino Sirci po tym, jak Belg dzielił pracę w drużynie z polską kadrą i nie odniósł z jego zespołem wielkich sukcesów, nie musi być chętny, żeby pozwolić na to samo w przypadku Serba. - Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Nie został jeszcze otwarty konkurs na trenera kadry Polski, więc jeszcze nie jest na to pora - ocenił Grbić.

Włosi fetują nieprawdopodobne zwycięstwo nad Polską. "To będzie dla nas lekcja"

Klub Grbicia, Sir Safety Perugia już za tydzień rozpocznie rozgrywki Serie A. Drużyna z Wilfredo Leonem na czele rozpocznie ligowy sezon od meczu przeciwko Top Volley Cisterna w niedzielę, 10 października.