Nieprawdopodobne! Joanna Wołosz znów zadziwia. Światowa hegemonia

To już staje się wręcz niewiarygodne. Przypadek zawodniczek Imoco Volley Conegliano jest unikatowy w świecie siatkówki, bo ten takiej dominacji już dawno nie widział. Mistrzynie Włoch właśnie zdobyły szóste z rzędu możliwe trofeum po Lidze Mistrzyń, dwóch Pucharach i Superpucharach Włoch, a także zdobytym w zeszłym roku scudetto. Od jesieni 2019 roku nie może ich pokonać nie tylko nikt na krajowym podwórku, ale także na świecie.

65. wygrany mecz z rzędu dla drużyny Wołosz! Niesamowita seria podtrzymana

Drużyna Joanny Wołosz do soboty była niepokonana od 64 oficjalnych meczów. Teraz dołożyła kolejne zwycięstwo i to z najgroźniejszym rywalem we Włoszech. Wygrała Superpuchar przeciwko Igorowi Gorgonzola Novarze po czterosetowym spotkaniu.

Najsłabiej zespół z Conegliano zaprezentował się w pierwszej partii, przegranej do 23 po zaciętej końcówce. W drugim secie też nie było łatwo - rywalki miały już piłkę setową przy stanie 24:23, ale Imoco się obroniło i ostatecznie wygrało 29:27 po grze na przewagi. Później było już nieco prościej - przyszedł set wygrany do 15 i ostatni, znów grany na przewagi, ale kontrolowany, bo drużyna Wołosz miała do wykorzystania trzy piłki meczowe.

Hegemonia Conegliano w Superpucharze! Czwarte trofeum z rzędu

Po ostatniej mogła się cieszyć kolejnym trofeum. Dla Conegliano to już czwarty wygrany mecz o Superpuchar z rzędu, a piąty w ostatnich sześciu latach. Jedynie w 2017 roku ich hegemonię przerwał Igor Gorgonzola Novara, który wówczas był mistrzem kraju.

Do tej pory po tego typu po sukcesach Wołosz miała własną nietypową tradycję. Polska rozgrywająca po zdobyciu mistrzostwa Włoch, czy majowym triumfie w Lidze Mistrzyń pozowała nago z trofeum za wygranie rozgrywek. Możliwe, że zdecyduje się na to także po wygranej w Superpucharze, choć na razie takie zdjęcie nie pojawiło się na jej profilach w mediach społecznościowych.

Przed Imoco Volley Conegliano teraz końcówka przygotowań do rozpoczęcia sezonu rozgrywek Serie A. Włoskie siatkarki wrócą na ligowe boiska za tydzień, a drużyna Joanny Wołosz w niedzielę, 10 października zmierzy się z Megabox Vallefoglia.