Kompromitacja brazylijskich siatkarzy! Najgorszy wynik na MŚ w historii. A zaczęło się od Polski

Brazylijscy siatkarze powoli kończą słabiutki występ podczas mistrzostw świata do lat 21. W sobotę przegrali z Belgami 1:3 (25:19, 24:26, 21:25, 23:25) w meczu, który decydował, czy w niedzielę zagrają o piąte miejsce. Ostatecznie to ich rywale powalczą o nie z Bułgarami.

"W kolejnym występie potwierdzającym bardzo nieregularną formę Brazylijczycy wykazali się brakiem kontroli nad emocjami w kluczowych momentach. (...) Zespół popełniał ogromną liczbę błędów i znów pokazał bardzo negatywną, ale charakterystyczną dla nich cechę w tym turnieju: nie potrafił grać przy najtrudniejszych piłkach, które później decydowały o losach całego meczu" - opisuje grę Brazylijczyków portal Web Volei.

Już wiadomo, że to najgorszy wynik Brazylii U-21 na mistrzostwach świata w historii. Do tej pory brali udział we wszystkich 21 edycjach turnieju, a najsłabiej zaprezentowali się w 1985 i 1987 roku, gdy kończyli rozgrywki na szóstym miejscu. Teraz będą jednak najwyżej na siódmej pozycji, a muszą ją jeszcze wywalczyć w niedzielnym spotkaniu z Czechami. Już to, że to dla nich pierwsze MŚ od dziesięciu lat, gdy nie walczą o medale, było sporą niespodzianką, a tak fatalna dyspozycja jest już wręcz kompromitująca.

Zaczęło się od porażki z Polską. Potem los Brazylijczyków nie zależał już od nich

Pierwsza porażka Brazylii na MŚ przyszła jeszcze w grupie, gdy Rosjanie pokonali ich po tie-breaku, ale później udało im się ograć Kanadę, a dodatkowo przyznano im walkower po tym, jak z turnieju wykluczono Kamerun. Awansowali zatem do drugiej fazy grupowej, a tam wszystko zaczęło się od bolesnej porażki z Polską 1:3. Potem nie udało im się także ponownie zatrzymać Rosjan, którzy wygrali tym razem 3:0. Nadzieją Brazylijczyków na półfinał pozostawała jedynie porażka Polaków z Bułgarami, ale do tej nie doszło i to zawodnicy Daniela Plińskiego zagrali o finał turnieju, choć przegrali 2:3 z Włochami.

Mecz o siódme miejsce MŚ zaplanowano na niedzielę o godzinie 16:00. W tym samym czasie, co Brazylijczycy i Czesi swój ostatni mecz rozgrywek zacznie także reprezentacja Polski, która zagra o brązowy medal przeciwko Argentynie. Za to trzy godziny później o złoto zagrają Rosja i Włochy.