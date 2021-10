Pierwszy finalista mistrzostw świata U21 już znany. Polacy dołączą?

Rosjanie zdemolowali do tej rywalizację w mistrzostwach świata U-21. W pięciu meczach odnieśli pięć zwycięstw, tracąc łącznie trzy sety - dwa z Brazylią i jeden z Polską. Rosjanie wygrali z zespołem prowadzonym przez Daniela Plińskiego 3:1 (25:23, 17:25, 25:18, 25:20) w meczu o zwycięstwo w grupie F.

W półfinale także potwierdzili swoją znakomitą dyspozycję, choć nie brakowało w nim emocji. Argentyńczycy postawili bardzo trudne warunki, jednak Rosjanie okazali się lepsi, wygrywając spotkanie w trzech setach.

Zacięta walka w pierwszym półfinale MŚ U-21

W pierwszych dwóch rywalizacja była bardzo zacięta, a o losach setów decydować musiała gra na przewagi. W pierwszym secie Rosjanie wygrali do 25, a w drugim, po jeszcze większych emocjach, do 26. Nieco "łatwiejsze" zwycięstwo odnieśli w trzecim secie, zdecydowanie dominując swoich rywali, wygrywając do 17.

Rywalem Rosjan w finale będzie zwycięzca drugiego półfinału, w którym Polacy mierzą się z Włochami, którzy do spotkania z Polakami nie stracili nawet seta! Po dwóch setach zespół Daniela Plińskiego prowadzą jednak 2:0, a relacja live z tego spotkania trwa POD TYM LINKIEM.