Polscy siatkarze trafili do grupy śmierci MŚ. Kiedy odbędzie się turniej? [TERMINARZ]

W 2022 roku główną imprezą siatkarską będą mistrzostwa świata w Rosji, do których polscy siatkarze podejdą jako obrońcy tytułu po tym, jak w finale wygrali 3:0 z Brazylią. W czwartek odbyło się losowanie fazy grupowej MŚ. Polacy trafili do grupy C, która została określona jako "grupy śmierci". Siatkarzy czekać będą mecze z USA, Meksykiem oraz Bułgarią.

Mistrzostwa świata siatkarzy. Polska poznała rywali. Kiedy odbędzie się turniej? [TERMINARZ]

Rozgrywane w Rosji MŚ rozpoczną się 26 sierpnia i potrwają do 11 września. Miastami-gospodarzami są Moskwa, Kemerowo, Nowosybirsk, Ufa, Jekaterynburg oraz Krasnojarsk. Grupa C, do której trafili Polacy, będzie rozgrywać spotkania w Nowosybirsku, który jest oddalony od naszego kraju o 4,5 tys. kilometrów.

Nowa sytuacja dla Polaków! Oto zasady siatkarskich MŚ 2022

W pierwszej fazie weźmie udział 24 reprezentacji, które zostały podzielone na sześć czterozespołowych grup. Awans do kolejnej fazy uzyskają dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz najlepsze cztery zespoły z trzeciego miejsca. Ta część turnieju potrwa do 29 sierpnia.

Sebastian Świderski jasno wskazał faworyta na nowego trenera siatkarzy

Później ekipy utworzą cztery grupy, w których brane będą pod uwagę wyniki również z pierwszej fazy, stąd też niekorzystne losowanie dla Polski może stanowić pewnego rodzaju trudność. Zgodnie z terminarzem każda z ekip rozegra trzy kolejne spotkania 2,3 i 4 września. W trzeciej fazie zagrają cztery najlepsze ekip z grup oraz dwie drużyny z drugich miejsc. Zespoły utworzą dwie trzyzespołowe grupy, w których każda z drużyn rozegra po dwa mecze (7-9 września). Półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał zostały zaplanowane na 10-11 września.

Mistrzostwa świata 2022 w Rosji. Oto terminarz: