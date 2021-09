Polscy siatkarze mogą zagrać ze swoim koszmarem. Losowanie mistrzostw świata! Gdzie i kiedy obejrzeć?

W 2021 roku polscy siatkarze rozczarowali na wielkich imprezach. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio odpali w ćwierćfinale po porażce z Francją, zaś na niedawno zakończonych ME zdobyli brązowy medal, co zostało przyjęte z umiarkowanym optymizmem, gdyż zespół Heynena uchodził za faworyta do wygrania turnieju. W przyszłym roku reprezentacja Polski stanie przed szansą obrony mistrzostwa świata zdobytego w 2018 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Rusza PlusLiga. Jakub Popiwczak: Obecność trzech mistrzów olimpijskich w składzie daje dodatkową motywację

MŚ 2022 w siatkówce. Znamy koszyki. Na kogo może trafić Polska?

MŚ, który gospodarzem będzie Rosja, odbędą się na przełomie sierpnia i września przeszłego roku. W turnieju wystąpią 24 drużyny, które zostaną podzielone na sześć grup czterozespołowych. Awans do kolejnej fazy turnieju uzyskają dwie najlepsze ekipy z każdej grupy, a także cztery ekipy z trzecich miejsc.

Jest decyzja Skry Bełchatów! Pogonili gwiazdora. "Ponaglenia zostały zignorowane"

Choć MŚ rozpoczną się dopiero za rok, to znamy wszystkich uczestników imprezy oraz podział na koszyki. Znany jest także podział na koszyki w losowaniu, które odbędzie się 30 września o godzinie 17:00.

Koszyk 1: USA, Słowenia, Serbia, Iran, Japonia, Kanada

Koszyk 2: Kuba, Tunezja, Holandia, Niemcy, Meksyk, Turcja

Koszyk 3: Egipt, Katar, Bułgaria, Chiny, Portoryko, Kamerun

Rozstawione drużyny: Rosja (gospodarz), Brazylia, Polska, Francja, Włochy, Argentyna

Zgodnie z zasadami losowania rozstawione reprezentacje znajdą się w różnych grupach od A do F. Natomiast pozostałe drużyny będą do nich dolosowywane z trzech koszyków. Choć Polska uniknie największych siatkarskich potęg, to wciąż może trafić do bardzo trudnych rywali już we wczesnej fazie rozgrywek.

MŚ 2022. Polska może zagrać ze swoim koszmarem już w fazie grupowej. Na kogo jeszcze można trafić?

Najtrudniejszym rywalem dla Polaków z koszyka 1 jest Słowenia, która cztery razy z rzędu eliminowała reprezentację Polski z ME. W dalszej kolejności warto byłoby uniknąć USA, z którą Polska ma niekorzystny bilans ostatnich 10 meczów (6:4 dla USA), a także Serbii. Potencjalnie najłatwiejszymi rywalami z tego koszyka wydają się być Japonia oraz Kanada, z którymi Polacy pewnie wygrali po 3:0 na IO w Tokio.

W koszyku 2 za najtrudniejszych rywali należy uznać Niemców, Holandię oraz Kubę. Co ciekawe z tym ostatnim krajem Polacy mierzyli się zaledwie raz w ostatnich pięciu latach. Podczas MŚ 2018 Polska wygrała 3:1. Interesującymi przeciwnikami z tego koszyka są Meksyk oraz Tunezja. Afrykańska ekipa była obecna na IO w Tokio, ale zakończyła turniej z 1 punktem zdobytym i bilansem setów 3:15.

W koszyku 3 za najtrudniejszego rywala może uchodzić Bułgaria, która jednak w ostatnich latach prezentuje się dużo gorzej niż w przeszłości. Podobnie sytuacja wygląda z Egiptem oraz Portoryko. Polacy regularnie obie ekipy ogrywali w ostatnich latach. Zdecydowanie najłatwiejszym rywalem wydaje się być Katar, który był piątą ekipą niedawno zakończonych mistrzostw Azji.

"Z Azji latały do nas samoloty". Jak polska siatkówka produkuje młodych mistrzów

MŚ 2022. Potencjalna "grupa śmierci" dla Polski:

Polska

USA/Słowenia

Niemcy

Bułgaria

MŚ 2022. Potencjalnie najłatwiejsza grupa dla Polski:

Polska

Japonia

Meksyk/Tunezja

Kamerun/Katar

Losowanie turnieju rozpocznie się o godzinie 17:00. Można je obejrzeć poniżej: