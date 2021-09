Polska - Rosja! Hit na MŚ siatkarzy. Walka o zwycięstwo w grupie [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski siatkarzy jest już pewna gry w półfinale mistrzostw świata do lat 21. Drużyna prowadzona przez Daniela Plińskiego w grupie H najpierw pokonała 3:1 Brazylię, a potem po tie-breaku zwyciężyła z Bułgarią. Biało-czerwoni przegrywali już 0:2, ale byli w stanie odwrócić losy spotkania, mimo kontuzji stawu skokowego u Michała Gierżota.

MŚ U21 siatkarzy. Bardzo ciężkie zadanie reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski jest trzecią najbardziej utytułowaną kadr± w historii mistrzostw świata do lat 21. Biało-czerwoni triumfowali na mundialu trzykrotnie - Polacy wygrywali w 1997, 2003 i 2017 roku. W 2017 roku reprezentacja Polski pokonała w finale 3:0 Kubę, a w drużynie prowadzonej przez Sebastiana Pawlika wówczas występował Bartosz Kwolek czy Jakub Kochanowski. Częściej wygrywała tylko Rosja (6) oraz Brazylia (4).

Sborna, czyli najbliższy rywal biało-czerwonych, wygrywał mistrzostwa świata aż sześć razy - w 1995, 1999, 2005, 2011, 2013 oraz 2015 roku. W 2019 roku Rosjanie musieli uznać wyższość Brazylii (0:3) w meczu o brązowy medal, a w całej imprezie najlepszy okazał się Iran. Rosja jak dotąd nie przegrała żadnego spotkania, a w całej imprezie straciła zaledwie trzy sety. W drugiej rundzie Sborna pokonała 3:0 zarówno Bułgarię, jak i Brazylię.

MŚ U21 siatkarzy. Transmisja meczu Polska - Rosja

Spotkania w ramach mistrzostw świata do lat 21 siatkarzy są dostępne do obejrzenia wyłącznie za pośrednictwem kanału YouTube Volleyball World. Mecz Polski z Rosją odbędzie się o godzinie 12:00, a transmisja jest dostępna do obejrzenia poniżej.