Polscy siatkarze grają hitowy mecz na MŚ. Uwaga! Wczesna godzina. Gdzie i kiedy oglądać?

Reprezentacja Polski jest już pewna awansu do półfinału mistrzostw świata do lat 21. Drużyna prowadzona przez Daniela Plińskiego najpierw pokonała 3:1 Brazylię, a w ostatnim meczu po tie-breaku wygrała z Bułgarią (3:2), mimo że po pierwszych dwóch setach przegrywała 0:2. Biało-czerwoni musieli sobie radzić od trzeciego seta bez Michała Gierżota, który doznał kontuzji stawu skokowego.

MŚ U21. Reprezentacja Polski zagra z najbardziej utytułowaną drużyną

Reprezentacja Polski jest już pewna gry w Final Four mistrzostw świata do lat 21, natomiast zamierza powalczyć o zajęcie pierwszego miejsca w grupie F. Rywalem biało-czerwonych będą Rosjanie, którzy są najbardziej utytułowaną drużyną na młodzieżowym mundialu. Sborna wygrywała mistrzostwa świata sześciokrotnie - w 1995, 1999, 2005, 2011, 2013 oraz 2015 roku. Biało-czerwonym taka sztuka udawała się trzykrotnie - Polacy wygrywali MŚ U21 w 1997, 2003 i 2017 roku.

W 2017 roku reprezentacja Polski pokonała w finale 3:0 Kubę, a w drużynie prowadzonej przez Sebastiana Pawlika wówczas występował Bartosz Kwolek czy Jakub Kochanowski. Rosja jak dotąd nie przegrała żadnego spotkania, a w całej imprezie straciła zaledwie trzy sety. W drugiej rundzie Sborna pokonała 3:0 zarówno Bułgarię, jak i Brazylię.

MŚ U21. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Rosja?

Spotkanie Polski z Rosją na zakończenie zmagań w grupie F odbędzie się w środę 29 września o godzinie 12:00. Transmisje z mistrzostw świata do lat 21 siatkarzy są dostępne do obejrzenia wyłącznie na kanale YouTube Volleyball World. Odnośnik do meczu Polska - Rosja jest dostępny poniżej.