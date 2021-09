Prezes PZPS szczerze o nowym trenerze męskiej kadry. "Jasny sygnał od siatkarzy"

- Wiemy, że Nikola Grbić chce być trenerem naszej kadry. Ja oczywiście jestem za tym. Natomiast trzeba porozmawiać też z innymi kandydatami i zdiagnozować problem, przez który kadra nie osiągnęła celu, który sama sobie założyła, czyli dlaczego nie zdobyła medalu na igrzyskach olimpijskich. Trzeba to omówić, żeby wiedzieć, o czym rozmawiać z nowym kandydatem - powiedział Sebastian Świderski po wyborze na funkcję prezesa PZPS-u. Przed nim dwie bardzo ważne decyzje: to obsadzenie pozycji trenerskich zarówno w męskiej, jak i żeńskiej kadrze kobiet (funkcje te zostały zwolnione przez Vitala Heynena i Jacka Nawrockiego). Teraz Świderski nieco rozwinął ten temat i ujawnił, że w przypadku męskiej kadry "trzeba się skupić na dwóch-trzech wybranych osobach", za to przy wyborze trenera kadry kobiet "będzie się posiłkował opiniami ludzi ze środowiska".

- Jesteśmy kojarzeni i nie dziwię się temu. Nie byłbym mądry, gdybym nie mówił o tym głośno. Z Nikolą zdobyliśmy bardzo dużo. Potrafił zbudować fajną ekipę ludzi, którzy poszliby za sobą w ogień, ale też bardzo ciężko pracowali - powiedział Świderski, cytowany przez Polsat Sport. Przez ostatnie lata był prezesem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którą w dwóch poprzednich sezonach prowadził Nikola Grbić i doprowadził klub do wygrania Ligi Mistrzów w sezonie 2020/2021.

Sebastian Świderski: To jasny sygnał od reprezentantów Polski

- Dostałem już pierwsze smsy z gratulacjami od chłopaków z reprezentacji. Pojawiły się pytania nie "co z trenerem?" ale "co z Nikolą?", "czy to będzie Nikola?". To też jest jasny sygnał od nich - dodaje Świderski, który jednocześnie wie, że nic jeszcze nie jest przesądzone. Będzie musiał porozmawiać z Grbiciem, a przede wszystkim z władzami Perugii (Grbić po zakończeniu sezonu przeszedł do włoskiego klubu), które nie wydają się zachwycone tym pomysłem.

- Moja prywatna opinia jest taka, że jednoczesne prowadzenie Perugii i reprezentacji Polski to zły pomysł. To byłoby po prostu za trudne, bo oba te miejsca pracy wymagają uwagi i działań przez cały rok. Wcześniej jednocześnie Perugię i reprezentację Polski prowadził Vital Heynen i moim zdaniem to nie było dobre rozwiązanie - powiedział Stefano Recine, dyrektor sportowy Perugii. Gdyby Grbić chciał objąć reprezentację Polski, będąc jednocześnie trenerem Perugii, musiałby zapłacić grzywnę w wysokości 50 tysięcy euro ze względu na obowiązujące w lidze włoskiej przepisy.

Serb jest legendą siatkówki: wygrywał Ligę Mistrzów zarówno jako zawodnik, jak i trener, a jako zawodnik zdobył złoto olimpijskie i brąz (odpowiednio w 2000 i 1996 roku), zdobył również srebro i brąz mistrzostw świata (1998 i 2010) oraz brąz mistrzostw Europy (2007).

- Proszę dać mi trochę czasu - spuentował swoją wypowiedź Świderski, mówiąc o staraniach o pozyskanie Grbicia. Następną wielką imprezą kadry siatkarzy będą mistrzostwa świata w Rosji, które zostaną rozegrane w dniach 26 sierpnia - 11 września 2022 roku. Za to w Polsce i Holandii w dniach 23 września - 15 października zostaną rozegrane mistrzostwa świata kobiet.