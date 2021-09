Sport.pl podbija stawkę w akcji #StrojeZaAsy! Ponad 200 strojów dla młodych siatkarzy

Przy okazji mistrzostw Europy w siatkówce Sport.pl zorganizował prospołeczną akcję specjalną #StrojeZaAsy, w ramach której za każdy as serwisowy w wykonaniu polskich siatkarzy redakcja postanowiła ufundować młodym zawodnikom trzy komplety strojów meczowych.

Strojów będzie jeszcze więcej

Reprezentacja Polski okazała się najlepsza pod względem liczby asów w całym turnieju – 64 asy serwisowe to średnio aż dwie tak skuteczne zagrywki na jednego seta. Dzięki dobrej formie Polaków w tym turnieju Sport.pl powinien ufundować młodym siatkarzom 192 stroje meczowe, ale jury konkursowe, będące pod wrażeniem poziomu zaangażowania zgłaszających się drużyn, postanowiło, że strojów będzie jeszcze więcej: po 15 kompletów trafi do aż 15 klubów, co w sumie daje aż 225 kompletów strojów meczowych.

Trafią one do małych klubów z całej Polski: dolnośląskich UKS Echo Twardogóra i AMS Mini-Volley Kamienna Góra, kujawsko-pomorskich Volleystal Grudziądz i SKS "Kolibry" Olender Sport Wielka Nieszawka, lubelskiego SKS "Szóstka" TPS Biała Podlaska, mazowieckiego UKS Victoria Lubowidz, opolskiego NKS Start Namysłów, podlaskich LUKS Księżyno i KS BAS Białystok, pomorskich SKFiS KaEmKa Starogard Gdański i UKS Jasieniak Gdańsk, śląskiego UKS Tytan Ostrowy, warmińsko-mazurskich UKS "Czwórka" Giżycko i Akademia Siatkówki Kurianvolley Olsztyn oraz zachodniopomorskiego AMPS Kołobrzeg.

Dodatkowo przyszkolna drużyna z niewielkiego Księżyna za bardzo ujmujący wpis konkursowy zdobyła nagrodę główną od Sport.pl – lekcję siatkówki z legendą tego sportu Krzysztofem Ignaczakiem, byłym reprezentantem Polski i mistrzem świata z 2014 roku.

- Przepraszam, że nic nie mówię, ale jestem po prostu tak niesamowicie wzruszony – powiedział nam Zbigniew Kozikowski, 52-letni wuefista i trener w LUKS Księżyno. Jak pisał w swoim nagrodzonym przez nas zgłoszeniu konkursowym: "Jesteśmy zespołem z wiejskiej szkoły […]. Nasza szkoła nie ma tradycji siatkarskich, jesteśmy pierwszą drużyną, która ma ambicję osiągać sukcesy w tej dziedzinie. Chcemy zachęcić społeczność szkolną do aktywności, sportu i radości ze wspólnego spędzania czasu, do integracji".

Nowe stroje w ramach akcji #StrojeZaAsy i trening z Krzysztofem Ignaczakiem to na pewno zachęta nie byle jaka. I to dla całego podbiałostockiego Księżyna w gminie Kleosin, nie tylko dla barwnie opisanych przez trenera młodziutkich podopiecznych Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego, m.in. Antka, Mii, Gabi i Wojtka. – Mamy niepełnowymiarową halę, nie ma trybun… Gdzie my pomieścimy chętnych? – martwił się na zapas pan Zbigniew, ale przede wszystkim promieniał ze szczęścia: – Gościć u nas pana Krzysztofa, czyli mistrza świata, to jak spełnienie marzeń. To będzie wydarzenie dla całego Księżyna!

Częścią akcji #StrojeZaAsy były także liczniki asów, które Sport.pl uruchomił w internecie oraz na wielkoformatowych nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i przy Dworcu Głównym w Katowicach. To kolejna akcja serwisu, w ramach której redakcja uruchomiła specjalny licznik. Wiosną działał „Licznik rekordu", dzięki któremu można było śledzić informacje o strzeleckich wyczynach Roberta Lewandowskiego oraz jego kolejne gole w pogoni za rekordem Gerda Muellera.