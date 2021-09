Niemal na pewno znamy już nowego prezesa PZPS. "Dla dobra siatkówki"

Ryszard Czarnecki wojnę o władzę w polskiej siatkówce prowadził przez kilka ostatnich miesięcy. Na finiszu zorientował się, że nie ma szans na zwycięstwo. Dlatego tuż przed rozpoczęciem walnego zjazdu delegatów poprosił o zorganizowanie krótkiego briefingu.

Dziennikarze akredytowani na zjazd wysłuchali oświadczenia Czarneckiego oraz kilku słów komentarza od obecnego na spotkaniu Świderskiego.

Nieoczekiwany zwrot w wyborach na prezesa PZPS! Czarnecki ogłosił decyzję

Ryszard Czarnecki o powodach rezygnacji

- Chciałem poinformować, że dla dobra polskiej siatkówki, aby pokazać, że najważniejsza jest jedność w polskiej drużynie siatkarskiej, że trzeba szukać tego, co łączy, a nie dzieli, że trzeba pracować razem, że trzeba czasem skasować własne ambicje, nawet jeżeli są może i uzasadnione, chciałem poinformować, że rezygnuję z kandydowania na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Ta kampania wzbudziła zainteresowanie porównywalne do kampanii przed wyborami na prezydenta Rzeczpospolitej. Pokazała, że siatkówka jest dobrem narodowym. Pokazała, że zainteresowanie siatkówką wykracza poza łamy gazet i portali sportowych.

- Dobro tego związku jest dla mnie szczególnie ważne. Wobec naszych sponsorów, wobec świata polityki, wobec wszystkich, także kibiców, trzeba pokazać, że potrafimy działać ponad podziałami, ponad emocjami, że potrafimy powściągnąć ambicje osobiste i zagrać razem.

- Cieszę się, że koło mnie stoi Sebastian Świderski. W tej kampanii nigdy się nie atakowaliśmy, w moim przekonaniu była ona wyjątkowo fair. Chciałem zadeklarować, że będę pracował na rzecz polskiej siatkówki, wspierając nowo wybrane władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przed nami wielkie wyzwania - w przyszłym roku zorganizujemy mistrzostwa świata kobiet, a męska kadra będzie broniła tytułu - na tym trzeba się skupić i trzeba działać razem. Dlatego, Sebastianie, podaję ci dłoń.

Sebastian Świderski komentuje

- Bardzo się cieszę. To jest pierwszy etap łączenia polskiej siatkówki, na co zwracałem uwagę w kampanii. Cieszę się bardzo, że to się dzieje tutaj, przed państwem. Natomiast trzeba jeszcze te wybory wygrać. Dlatego czas pójść na walne zgromadzenie i tam powalczyć.