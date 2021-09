"To oszustwo"! Mocne oskarżenie w kierunku Czarneckiego. Burza przed wyborami prezesa PZPS

W dniach 27-28 września w Warszawie odbędzie się walne zgromadzenie, podczas którego dojdzie do wyborów nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej na kadencję 2021-2025. Wśród faworytów na ten moment są: dotychczasowy prezes Jacek Kasprzyk, a także Sebastian Świderski i Ryszard Czarnecki.

Jacek Kasprzyk zarzuca kłamstwo Ryszardowi Czarneckiemu

Atmosfera przed wyborami robi się coraz bardziej napięta. Oliwy do ognia dolał ostatnio obecny szef PZPS Jacek Kasprzyk, który w rozmowie z Onetem powiedział, że w 2017 roku został oszukany przez posła Ryszarda Czarneckiego podczas wybierania władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Świderski odebrał telefon. Usłyszał głos Czarneckiego: "Nawet nie próbuj"

- Czarnecki powiedział, że jeśli wysuniemy jego kandydaturę do władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to absolutnie nie będzie go interesowała funkcja szefa naszego związku. To było oszustwo - przyznał Kasprzyk.

Sam Czarnecki odrzucił te zarzuty. - Wybory do władz PKOl odbywają się nie na zasadzie delegowania z danego związku, tylko wyboru z sali w głosowaniu tajnym. Głosują przedstawiciele wszystkich związków sportowych - odpowiedział.

Słowa posła nie są do końca zgodne z prawdą. Kandydaci do PKOl-u są wybierani przez konkretne związku, które wchodzą w skład komitetu. Władysław Kosiniak-Kamysz, jego rywal, został zaproponowany przez Ludowe Związku Sportowe. - Kłamstwo dla mnie jest najgorszą rzeczą. Dla pana Czarneckiego to jest chyba jednak normalna rzecz. Ja go zresztą kiedyś o to spytałem. Odpowiedział mi, że on nie kłamie, tylko że "to jest polityka" - dodał Kasprzyk.

Sebastian Świderski faworytem

Spośród wszystkich kandydatów obecnie największe szanse na zwycięstwo ma właśnie Sebastian Świderski i to właśnie on jest faworytem bukmacherów. Jego osoby nikomu raczej nie trzeba przedstawiać. To były siatkarz i trener, a ostatnio pełnił rolę prezesa Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Kandydat na trenera reprezentacji Polski zabrał głos. "Byłbym nienormalny"

Kilka dni temu szanse Ryszarda Czarneckiego i Jacka Kasprzyka bukmacherzy oceniali niemal tak samo. Obecnie to jednak prezes PZPS ma delikatną przewagę według analityków. Czarnecki to europoseł i polityk Prawa i Sprawiedliwości. Od dwóch tygodni jest pełnomocnikiem PiS ds. sportu.