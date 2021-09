"Poszedłem na kilka drinków". Holender wyjaśnia, dlaczego został wyrzucony z ME siatkarzy w Polsce

Holendrzy w mistrzostwach Europy spisali się dobrze i po raz pierwszy w ciągu ostatnich dwunastu lat, awansowali do ćwierćfinału turnieju. W nim przegrali 0:3 z reprezentacją Serbii.

Reprezentant Holandii: Poszedłem do baru na kilka drinków

Tuż przed meczem z Serbią, Holenderski Związek Siatkówki poinformował, że w ich zespole nie zagra środkowy Fabian Plak. "Złamał zasady ustalone przez drużynę w czasie turnieju i został odesłany do domu. Opuścił już hotel i jest w drodze do Holandii" - poinformował holenderki związek siatkówki.

Fabian Plak skomentował sprawę na swoim profilu na "Instagramie". Tłumaczył, że poszedł z kolegami z drużyny na kilka drinków.

- W ciągu ostatnich kilku dni mój telefon eksplodował wiadomościami o tym, co wydarzyło się w mistrzostwach Europy. Żeby było jasne dla wszystkich. Poszedłem do baru na kilka drinków z kolegami z drużyny, więc opuściłem turniejową "bezpieczną bańkę". Po tym federacja postanowiła odesłać mnie do domu. Oby to było jasne dla wszystkich i obaliło wszystkie plotki - napisał Fabian Plak.

Plak zadebiutował w reprezentacji narodowej w maju 2016 roku w meczu sparingowym z Finlandią, gdy trenerem Holandii był Gido Vermeulen.

