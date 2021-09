Siatkarze przerwali wywiad trenera mistrzów Europy. To była siła wyższa, nie wytrzymali [WIDEO]

Włoscy siatkarze sprawili dużą niespodziankę w zakończonych w niedzielę mistrzostw Europy. Dotarli do finału, w którym po pasjonującym meczu pokonali reprezentację Słowenii 3:2. W efekcie po szesnastu latach odzyskali tytuł najlepszej drużyny Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Brąz na otarcie łez. "Dobrze, że nie ma stypy na odejście Vitala Heynena"

Ważny głos z kadry polskich siatkarzy. "Po prostu jesteśmy taką drużyną"

Niespodzianka dla De Giorgiego

Po meczu Ferdinando De Giorgi trener reprezentacji Włoch, udzielał pomeczowego wywiadu. Nagle miłą niespodziankę przygotowali mu zawodnicy mistrzów Europy. Wzięli na ręce szkoleniowca i zaczęli go podrzucać do góry. Mało tego, polali go jeszcze szampanem. Ferdinando De Giorgi miał całą mokrą koszulkę, ale spokojnie powiedział do dziennikarzy: Wszystko pod kontrolą.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

192 stroje trafią do młodych adeptów siatkówki w ramach akcji Sport.pl, pt. "Stroje za asy", która trwa w trakcie mistrzostw Europy w siatkówce. W meczu o trzecie miejsce z Serbami reprezentacja Polski zaserwowała sześć asów, co łącznie daje 64 asy w całym turnieju.

Vital Heynen musi odejść, choć osiągnął najwięcej od czasów Wagnera

Kolejne asy odliczaliśmy w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbyła się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu tutaj.