Legenda siatkówki krytykuje Michała Kubiaka. "To mnie denerwuje"

Reprezentacja Polski siatkarzy zdobyła brązowe medale na tegorocznych mistrzostwach Europy dzięki efektownej wygranej 3:0 z Serbią. W półfinale biało-czerwoni jednak ulegli 1:3 Słowenii. "To jest niewytłumaczalna porażka. Tak jak z Francją w Tokio. Znów mecz przegrali Polacy, a rywale wygrali dzięki nim. Znów nie wykorzystali swoich szans, znów ze Słowenią i znów z wielkim bólem. Mogło skończyć się nieprawdopodobnym scenariuszem, ale chyba musiało właśnie w ten sposób" - pisał Jakub Balcerski na łamach Sport.pl.

Były trener reprezentacji Polski krytykuje Michała Kubiaka. "To mnie denerwuje"

W czwartym secie spotkania Słowenii z Polską doszło do spięcia pomiędzy Michałem Kubiakiem a Tine Urnautem. Zawodnicy kłócili się pod siatką, a Słoweniec chciał wymusić reakcję sędziego na "minę" kapitana biało-czerwonych. Siatkarzy musiał rozdzielać sędzia, ale finalnie skończyło się bez konsekwencji. "Plus za poderwanie drużyny do walki w sposób może kontrowersyjny, ale na jakiś czas skuteczny. Bartosz Kurek stwierdził, że gdyby nie słowny atak kapitana na Tine Urnauta na początku czwartego seta, to ten set trwałby dużo krócej, po prostu nie było takiej walki" - pisał Łukasz Jachimiak w ocenach pomeczowych.

Zachowanie Michała Kubiaka na łamach "Faktu" skomentował trener Waldemar Wspaniały, który prowadził reprezentację Polski w latach 2001-2003. Szkoleniowiec nie był zadowolony z takiej reakcji kapitana. "Takie prowokacje Michała Kubiaka mnie denerwują. To już był kolejny raz, w którym nie było wiadomo, o co on się kłóci, a do tego zrobiła się przerwa w grze. I tak jest dobrze, że cała awantura nie zakończyła się kartkami" - powiedział.

Co z przyszłością Michała Kubiaka w reprezentacji Polski? Przyjmujący po meczu z Serbią przekazał dziennikarzom, że jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. "Muszę zastanowić się nad swoim zdrowiem, porozmawiać z rodziną i myśleć o niej przy tej decyzji, bo dzieci dorastają i też potrzebują mieć ojca w domu. Podejmę tę decyzję w spokoju, a nie w emocjach po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Z medalem olimpijskim pewnie łatwiej byłoby mi podjąć tę decyzję, ale nie wiem, czy też lekką ręką zostawiłbym drużynę i atmosferę, jaką w niej mamy" - stwierdził kapitan biało-czerwonych.

