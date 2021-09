Michał Kubiak zaatakował Boska. Ten ostro odpowiada. "Niech ten nie-człowiek lepiej milczy"

Michał Kubiak po wywalczeniu brązowego medalu na mistrzostwach Europy siatkarzy zdecydował się na pierwszy tak szczery wywiad dla polskich mediów od miesięcy. Mówił w nim jednak nie tylko o swojej sytuacji zdrowotnej w Tokio czy ocenie sezonu, ale także o osobie, która jego zdaniem wiele mu zarzucała.

Zobacz wideo Kubiak: Niektórzy chcieliby, żeby mnie już nie było w kadrze

Kubiak uderzył w legendę polskiej siatkówki. Ale przytaczał słowa, które nie padły

Chodzi o Ryszarda Boska. Legendarna postać polskiej siatkówki miała krytykować Kubiaka w sposób według niego niedopuszczalny. - Jest grono osób, w tym m.in. pan Bosek, według którego układam w kadrze szóstkę, dwunastkę czy czternastkę zawodników w składzie. Że wybieram trenerów. Takie słowa bolą, bo ja byłem od tego najdalej - mówił Kubiak w niedzielę. A w wypowiedzi dla TVP Sport dodawał, że Bosek "powinien pomyśleć, zanim coś takiego pieprznie".

Dziwak? Nie, Heynen po prostu taki jest. Picasso, który próbował być jak Mourinho

Szukaliśmy wypowiedzi Boska dotyczących zarzutów, o których mówi Kubiak, ale w żadnej z rozmów opublikowanych w ostatnich miesiącach w internecie nie padały dokładnie takie, jakie przytaczał kapitan reprezentacji Polski. Bosek nie szczędził mu jednak krytyki i wydaje się, że Kubiakowi może chodzić o wywiad mistrza olimpijskiego z 1976 roku dla "Super Expressu" udzielony tuż po igrzyskach w Tokio. - Zawsze było tak, że jeżeli trenerem rządziła drużyna, nigdy nie było wyniku. Bez względu na to, co powie kapitan zespołu, którego niektóre wypowiedzi mnie zresztą bulwersowały, choćby ta, że ma wszystkich krytyków w nosie i liczy się tylko ze sobą - mówił wówczas Bosek.

Legenda siatkówki krytykuje Michała Kubiaka. "To mnie denerwuje"

Bosek odpowiada Kubiakowi: Nie mogę zrozumieć tego, jak się zachowuje

Poprosiliśmy adresata słów Michała Kubiaka, żeby odpowiedział na krytykę zawodnika. - Nie powiedziałem nic o tym, że Kubiak coś ustalał. Powiedziałem, że słyszałem, że jest "przywódcą stada". I jeśli on mówi, żebym pomyślał, zanim coś pieprznę, to ja powiem: niech ten nie-człowiek lepiej milczy - odpowiada siatkarzowi Bosek w rozmowie dla Sport.pl.

- Cenię sobie go jako zawodnika, ale jako obywatela wychowanego. A nie z takimi nieakceptowalnymi akcjami czy agresją. W żaden sposób nie mogę zrozumieć tego, jak on się zachowuje. Nigdy nie powiedziałem o Kubiaku tego, co teraz mówi ten facet. Niech sobie przeczyta w wywiadach ze mną, że takie słowa nie padły. Jeśli faktycznie tak powiedział, to raczej był jego pomysł, nie mój. Niech sobie da na wstrzymanie - wskazuje.

