Polscy siatkarze w euforii! Fikołki, piątki i pożegnanie Heynena [WIDEO]

Nie ma co ukrywać, że Polska reprezentacja była jednym z faworytów do złota, ale drużyna Vitala Heynena zajęła trzecie miejsce, pokonując w niedzielę Serbię 3:0 (25:22, 25:16, 25:22). I choć biało-czerwoni zgarnęli medal, to niedosyt jest duży. - Uratowaliśmy się medalem na szyjach. W przypadku naszej reprezentacji to wygrana na otarcie łez - stwierdził Ryszard Bosek, mistrz olimpijski z Montrealu. - Jaki był ten sezon? Do dupy. Nawet z brązowym medalem mistrzostw Europy - dodał Michał Kubiak. Ale podczas ceremonii wręczenia medali atmosfera w katowickim "Spodku" była już bardzo dobra.

Uśmiech nie znikał z twarzy siatkarzy, którzy wychodząc na scenę wywoływani przez organizatorów robili efektowne fikołki. zbijali sobie nawzajem piątki i machali do kibiców, którzy głośno ich wspierali. Kubiak rozdał brązowe medale mistrzostw Europy kolegom z reprezentacji i dla Vitala Heynena, który pożegna się z naszą kadrą.

Kibice godnie pożegnali belgijskiego trenera, który osiągnął:

Złoto MŚ 2018

Brąz LŚ 2019

Wygrane kwalifikacje olimpijskie i awans na igrzyska w Tokio

Brąz ME 2018

Srebro Pucharu Świata 2019

Srebro Ligi Narodów 2021

Brąz ME 2021

Włosi mistrzami Europy, Giannelli MVP turnieju

Mistrzostwo Europy po 16 latach przerwy zdobyli Włosi, którzy w finale pokonali Słowenię 3:2. Liderem i kapitanem włoskiej kadry na tym turnieju był Simone Giannelli, który został wybrany najlepszym graczem całego turnieju (była to jedyna indywidualna nagroda). Mierzący 199 cm rozgrywający na co dzień występuje w Sir Safety Conad Perugia.

