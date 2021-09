Michał Kubiak atakuje: Niech ten człowiek pomyśli, zanim coś takiego pieprznie

Wygrane starcie w meczu o brązowy medal mistrzostw Europy przeciwko Serbii 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) był ostatnim dla Vitala Heynena w roli trenera Polaków. I choć biało-czerwoni zgarnęli medal, to niedosyt jest duży. - Jaki był ten sezon? Do dupy. Nawet z brązowym medalem mistrzostw Europy. Zawsze fajnie skończyć ostatnią piłkę w meczu, to wspaniałe uczucie. Na boisku w meczu o trzecie miejsce cieszyłem się, byłem napędzony. Drużynie była potrzebna dodatkowa energia. Może sprowadzała się do wygłupów, ale miałem wrażenie jest dla nas bardzo ważna. Bolała nas ta porażka w półfinale ze Słowenią, a zmotywować się na mecz z Serbią było bardzo trudno, ale jak się wchodzi na taką halę, z tyloma kibicami i słyszy tę atmosferę, to aż chce się sprawić im radość - ocenił Michał Kubiak. Ale kapitan polskiej kadry naprawdę się zdenerwował dopiero podczas wywiadu z TVP Sport.

Zobacz wideo Kubiak: Niektórzy chcieliby, żeby mnie już nie było w kadrze

Michał Kubiak atakuje Ryszarda Boska. "Totalny brak klasy"

- Czy jako kapitan kadry chciałbyś mieć wpływ na wybór nowego selekcjonera? - spytał dziennikarz TVP Sport.

- Ja za dużo słyszałem z ust pana Boska, że ja kontroluję trenera. Że ja mam wpływ na wybór szóstki, że mam wpływ na wybór trenera, że ja wybieram: kto jest w reprezentacji, a kto nie. Niech ten człowiek pomyśli, zanim coś takiego pieprznie, bo ja za dużo zdrowia tutaj poświęcam, żeby takie głosy do nas dochodziły. On sam był zawodnikiem i sam wie, jak to wszystko wygląda. A nie docenianie nas wszystkich uważam za totalny brak klasy - odpowiedział Michał Kubiak.

Kiedy polscy siatkarze wrócą do walki o stawkę?

Ryszard Bosek to były reprezentant Polski i mistrz olimpijski z Montrealu. Krytykował Vitala Heynena już podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie odpadliśmy w ćwierćfinale. Teraz Bosek znowu dorzucił do pieca.

Vital Heynen ujawnia, co dalej. Zero wątpliwości. "To chyba logiczne"

- Niektórzy z trenerów robią mało, a jednak wygrywają. Szkoleniowców rozlicza się tylko zwycięstwami. Heynen na początku radził sobie bardzo dobrze, ale ostatnio postawił bardziej na PR. Dziś przeczytałem jego ogłoszenie po meczu ze Słoweńcami, że wie, dlaczego przegraliśmy. To kuriozalne. Przed meczem powinien wiedzieć, czego się wystrzegać, a nie po meczu ogłaszać, dlaczego ponieśliśmy porażkę. Uratowaliśmy się medalem na szyjach. W przypadku naszej reprezentacji to wygrana na otarcie łez - serwis "WP Sportowe Fakty" cytuje Boska.

