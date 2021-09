Znany trener chce zastąpić Vitala Heynena. "Wielki honor i zaszczyt"

Reprezentacja Polski wygrała 3:0 z Serbią i zdobyła brązowy medal ME. Ten turniej to prawdopodobnie koniec ery Vitala Heynena jako selekcjonera polskiej kadry. - Jeśli będą jakieś sygnały, że jest chęć, żebym został, to może zostanę, ale szczerze mówiąc, wątpię, że to się stanie. W tym momencie po prostu nie widzę takiej możliwości. Szanse są bardzo, bardzo, bardzo małe. Przeżyłem tu fantastyczny czas. Wow, to było super! Ale przyszedł moment, żeby odejść - powiedział wprost Heynen.

Włoski trener na temat pracy w reprezentacji Polski: To byłby wielki honor

Na razie informacja o jego odejściu nie została jeszcze potwierdzona, ale jasne jest, że taka deklaracja belgijskiego trenera wzmoże ewentualne plotki. O chęć ewentualnej pracy z reprezentacją Polski został zresztą już zapytany przez dziennikarza Polsatu Sportu Marcina Lepę włoski szkoleniowiec Lorenzo Bernardi. - Który trener by tego nie chciał? Dla każdego szkoleniowca to byłby wielki honor i zaszczyt prowadzić reprezentację Polski. Polska ma - być może jako jedna z niewielu reprezentacji na świecie - tak wielki potencjał, by w każdym turnieju walczyć o złoto - powiedział Włoch.

Zbieramy medale, ale nie pożeramy rywali. Vital Heynen musi odejść

Bernardi nie ma zbyt dużego doświadczenia w pracy z kadrami narodowymi. W 2009 roku pracował z reprezentacją Włoch B, ale w latach 2010-2014 był trenerem Jastrzębskiego Węgla. Od 2020 roku jest szkoleniowcem włoskiego klubu Gas Sales Piacenza. W czasie kariery zawodniczej zdobył także z kadrą Włoch srebrny medal na IO 1996 w Atlancie.

Eksperci jednoznacznie podsumowują kadencję Vitala Heynena

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

