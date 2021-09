Eksperci jednoznacznie podsumowują kadencję Vitala Heynena

Reprezentacja Polski siatkarzy potrafiła się pozbierać po sobotniej porażce w półfinale i już następnego dnia pokazała charakter. Polacy wygrali mecz o trzecie miejsce z Serbią 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) i sięgnęli po brązowy medal mistrzostw Europy.

Od samego początku Polacy przeważali i kontrolowali przebieg spotkania. Serbowie rzadko stwarzali zagrożenie, ale kilka razy nasi siatkarze musieli wychodzić z opresji dobrą zagrywką. Świetnie prezentowali się przede wszystkim nasi najlepsi zawodnicy - Bartosz Kurek i Wilfredo Leon, którzy wspólnie zdobyli 25 punktów. Brązowy medal to dla Polaków powtórka sukcesu z mistrzostw Europy sprzed dwóch lat.

Heynen bardzo szczerze o swojej przyszłości. "Nie widzę takiej możliwości"

Vital Heynen odchodzi. Eksperci podsumowują owocna kadencję Belga

Po zdobyciu w niedzielę brązowego medalu mistrzostw Europy ze stanowiskiem selekcjonera reprezentacji Polski pożegna się prawdopodobnie Vital Heynen. O odejściu Belga mówiło się już od dawna, a skłaniała do tego druzgocąca porażka na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Sam Heynen potwierdził niejako te doniesienia w pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport. - Jestem bardzo logicznym człowiekiem. Plan był jasny. Nie udało się wygrać igrzysk, więc go logiczne, że powinien przyjść kto inny, by to osiągnął. Jestem bardzo konsekwentny w tych działaniach - powiedział selekcjoner. Eksperci na Twitterze silą się na podsumowania i oceniają mijającą kadencję Belga.

- Vital Heynen (najprawdopodobniej) zostawia naprawdę bardzo silny zespół z dużym zapleczem, który potrzebuje zrobić już tylko jeden mały kroczek do przodu. Jeśli będzie zmiana, to mam nadzieję, że na Nikolę Grbicia - przyznał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

- Nie każdemu trenerowi dane jest zakończyć pracę z medalem na szyi, przy dopingu ponad 10 tysięcy kibiców. Heynen na to zasłużył. Przede wszystkim za mistrzostwo świata w 2018 roku. Ukłony trenerze - napisał dziennikarz WP SportoweFakty Adrian Nuckowski.

- Od MŚ 2018 Vital Heynen tylko na jednym turnieju reprezentacyjnym nie doprowadził polskiej reprezentacji do medalu. Sami wiecie na którym - przypomniał dziennikarz Weszlo.com Sebastian Warzecha.

- Szósty medal polskich siatkarzy za kadencji Vitala Heynena. Szósty na osiem możliwych. Nie stanęliśmy na podium, tylko i aż podczas IO 2020(21), i w Lidze Narodów 2018. Daj Boże taki wynik każdemu kolejnemu selekcjonerowi. Skoro ten jest taki zły… - podsumował dziennikarz WP SportoweFakty Marek Bobakowski.

- Złoto mundialu, dwa brązy Euro, srebro Pucharu Świata, srebro i brąz Ligi Narodów. Mam nadzieję, że będziemy umieli ładnie pożegnać trenera Vitala Heynena - przyznał dziennikarz "Gazety Wyborczej" Rafał Stec.

Tak Vital Heynen żegna się z polskimi kibicami [WIDEO]

