Vital Heynen szczerze: Nie widzę takiej możliwości. Szanse są bardzo, bardzo, bardzo małe

Rozegraliśmy bardzo dobry mecz i pewnie wygraliśmy. 25:22, 25:16, 25:22 - szybkie 3:0 i jest kolejny medal dla Polski za kadencji Vitala Heynena. Ale trener wie, że to jednocześnie czas pożegnania.

"Wow, to było super! Ale przyszedł moment, żeby odejść"

- Gdybym zrealizował cel, to moglibyśmy rozmawiać o mojej dalszej pracy. Nie zrobiłem tego, a nie jestem typem, który mimo to powie „Hej! Zacznijmy od nowa" - mówi Heynen.

Oczywiście niezrealizowany cel to brak medalu igrzysk olimpijskich w Tokio. Tam półtora miesiąca temu odpadliśmy w ćwierćfinale, przegrywając z Francją 2:3.

- Jeśli będą jakieś sygnały, że jest chęć, żebym został, to może zostanę, ale szczerze mówiąc, wątpię, że to się stanie. W tym momencie po prostu nie widzę takiej możliwości. Szanse są bardzo, bardzo, bardzo małe - mówi wprost Heynen. - Przeżyłem tu fantastyczny czas. Wow, to było super! Ale przyszedł moment, żeby odejść. To jeszcze nie jest oficjalne, ale nawet nie wiem kiedy się dokładnie kończy się mój kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej [w październiku]. Nigdy ich nie czytam - dodaje trener.

"Prowadzenie Polski to zdecydowanie najlepsza praca na świecie"

Zapytany o nowe zajęcie, Heynen przekonuje, że jeszcze nie ma pojęcia, gdzie będzie pracował. - Jeśli ma się najlepszą robotę na świecie, to nie rozważa się żadnych innych opcji. Prowadzenie reprezentacji Polski to zdecydowanie najlepsza praca w siatkówce. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej. Wykonywałem ją z ogromną przyjemnością - mówi Heynen.

Brązowy medal ME zdobyty w Katowicach to ładne pożegnanie. - Gdybyśmy zdobyli medal w Tokio, to ten krążek byłby wspaniałym podsumowaniem. Ale nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy - zauważa Heynen.

"Żaden zespół nie radził sobie tak dobrze jak Polska"

Co absolutbnie nie znaczy, że całą swoją kadencję ocenia źle. - Widzę za sobą cztery wspaniałe sezony. No dobrze, trzy, bo jeden wypadł nam przez pandemię. Ale w pierwszym roku przywieźliśmy medal z mistrzostw świata, a w następnych latach kolejne dwa lub trzy medale - wylicza Belg.

Nie jest precyzyjny. W sumie z dziewięciu turniejów Polska pod jego wodzą przywiozła siedem medali.

Złoto MŚ 2018

Brąz LŚ 2019

Wygrane kwalifikacje olimpijskie i awans na igrzyska w Tokio

Brąz ME 2018

Srebro Pucharu Świata 2019

Srebro Ligi Narodów 2021

Brąz ME 2021

- Żaden zespół na świecie nie radził sobie w ostatnich latach tak dobrze, jak Polska. Polska ustabilizowała się na szczycie. Ale oczywiście najbardziej boli oczywiście brak medalu w Tokio - podsumowuje Heynen.

Nie przemówił w hali, przemawia teraz

Poza brakiem olimpijskiego medalu nasz trener bardzo żałuje jeszcze jednej rzeczy - że po wygraniu meczu z Serbią o brąz ME nie pozwolono mu przejąć mikrofonu i skierować kilka słów do kibiców obecnych w katowickim Spodku.

- Chciałem porozmawiać z kibicami tak, jak to robiłem już wcześniej. Chciałem podziękować fanom, ponieważ to też ich medal. Pomogli nam bardzo, także w niedzielnym meczu - wystarczyło, że zrobiliśmy jedną dobrą akcję i od razu wszyscy szaleli z radości! Wielka szkoda, że nie pozwolono mi przemówić do kibiców - kończy Vital Heynen.

192 stroje trafią do młodych adeptów siatkówki w ramach akcji Sport.pl, pt. "Stroje za asy", która trwa w trakcie mistrzostw Europy w siatkówce. W meczu o trzecie miejsce z Serbami reprezentacja Polski zaserwowała sześć asów, co łącznie daje 64 asy w całym turnieju.

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufundowała stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. Polacy zdobyli zagrywką na Euro 64 punkty, co daje łącznie 192 stroje!

Kolejne asy odliczaliśmy w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbyła się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu tutaj.