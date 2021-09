Tak Vital Heynen żegna się z polskimi kibicami [WIDEO]

Reprezentacja Polski siatkarzy z brązowym medalem mistrzostw Europy! Biało-czerwoni w meczu o trzecie miejsce pewnie pokonali Serbów, którzy bronili tytułu, 3:0 (25:22, 25:16, 25:22). - To ciężki moment, chciałem przemówić do kibiców, ale mi nie pozwolono. Teraz przy okazji chciałem powiedzieć, że ten medal jest dla wszystkich kibiców polskiej siatkówki. Czy to koniec mojej przygody z kadrą? Jestem bardzo logicznym człowiekiem. Plan był jasny. Nie udało się wygrać igrzysk, więc to logiczne, że powinien przyjść kto inny, by to osiągnął. Jestem bardzo konsekwentny w tych działaniach - mówił ze łzami w oczach Vital Heynen.

REKLAMA

Zobacz wideo POLSKA - SERBIA. Koniec ery kadry Heynena. Medal na otarcie łez

- Złoto mundialu, dwa brązy Euro, srebro Pucharu Świata, srebro i brąz Ligi Narodów. Mam nadzieję, że będziemy umieli ładnie pożegnać trenera Vitala Heynena - napisał na Twitterze Rafał Stec. Wygląda na to, że dziennikarz "Gazety Wyborczej" nie musi się martwić. Tak przynajmniej wynika z filmiku, jaki opublikowała Sara Kalisz z TVP Sport. Po spotkaniu z Serbami Heynena nagrodzono burzą braw.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

192 stroje trafią do młodych adeptów siatkówki w ramach akcji Sport.pl, pt. "Stroje za asy", która trwa w trakcie mistrzostw Europy w siatkówce. W meczu o trzecie miejsce z Serbami reprezentacja Polski zaserwowała sześć asów, co łącznie daje 64 asy w całym turnieju.

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufundowała stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. Polacy zdobyli zagrywką na Euro 64 punkty, co daje łącznie 192 stroje!

Kolejne asy odliczaliśmy w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbyła się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu tutaj.