Vital Heynen ujawnia, co dalej. Zero wątpliwości. "To chyba logiczne"

Vital Heynen przyszedł na wywiad z Polsatem Sport ze łzami w oczach. Chwilę wcześniej długo dziękował polskim kibicom za fantastyczny doping w pojedynku Polska - Serbia.

Heynen: Jestem bardzo logicznym człowiekiem

52-letni polski szkoleniowiec pracował z reprezentacją od lutego 2018 roku. W tym samym roku zdobył z drużyną biało-czerwonych mistrzostwo świata. Rok później wywalczył srebrny medal Pucharu Świata, oraz brązowe medale Ligi Narodów i mistrzostw Europy. W tym roku Polacy zdobyli srebrny medal Ligi Narodów, przegrywając w finale z Brazylią, a teraz sięgnęli brązowy medal Euro. Byli też na piątym miejscu na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

- Mam łzy w oczach. To ciężki moment, chciałem przemówić do kibiców, ale mi nie pozwolono. Teraz przy okazji chciałem powiedzieć, że ten medal jest dla wszystkich kibiców polskiej siatkówki - powiedział Vital Heynen.

Jak ocenia ten sezon? - To był sezon straconych szans. Nasze ambicje były większe. Zdobyty brąz Euro to dowód, że możemy grać wielką siatkówkę. Chcieliśmy wywalczyć jednak więcej - dodał.

Czy to koniec jego przygody z reprezentacją Polski - spytał dziennikarz Polsatu Sport? - Jestem bardzo logicznym człowiekiem. Plan był jasny. Nie udało się wygrać igrzysk, więc go logiczne, że powinien przyjść kto inny, by to osiągnął. Jestem bardzo konsekwentny w tych działaniach - powiedział Heynen.

