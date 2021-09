Michał Kubiak mówił łamiącym się głosem. Po pięciu sekundach ciszy dodał "tyle" i poszedł

Polscy siatkarze w niedzielne popołudnie zdobyli brązowy medal mistrzostw Europy po wygranej 3:0 z reprezentacją Serbii. Biało-czerwoni byli drużyną zdecydowanie lepszą.

Koniec ery Vitala Heynena! Oceniamy siatkarzy po mistrzostwach Europy

Polscy zawodnicy byli zadowoleni po meczu. - Mimo, że dla ekspertów i kibiców ten brąz znaczy niewiele, to dla nas to zwycięstwo znaczy wszystko. Dziś przyjechali zawodnicy z igrzysk, podjęliśmy wyzwanie, podjęliśmy wyzwanie i wielki szacunek dla naszej ekipy. To coś fantastycznego - powiedział Bartosz Kurek, atakujący reprezentacji Polski.

Podkreślił również trudy podniesienia się Polaków po przegranym - To był najtrudniejszy mecz w tym sezonie. Kiedy się wygrywa to jest entuzjazm, ale po dostaniu w plecy, tak jak my ze Słowenią, ciężko się podnieść. Ale ta grupa to ma! To był ciężki, wymagający sezon. Lepsi ludzie, zawodnicy kończymy go i przed polską siatkówką wiele wspaniałych lat - dodał Kurek.

Michał Kubiak: Może liczyliśmy na za dużo?

O nieudanym sezonie mówił Michał Kubiak. - Sezon mimo że mamy medal, był chyba nieudany. Wszyscy liczyliśmy na dużo więcej. Może na za dużo? - powiedział przyjmujący kadry.

A jak skomentował słowa Vitala Heynena o odejściu z reprezentacji Polski? - Ja jestem kapitanem kadry i nie jestem w ogóle decyzyjny. Jeśli Vital tak powiedział, to znaczy, że tak czuje. Nie pozostaje nam nic innego jak to zaakceptować i tyle - skomentował Kubiak.

Polacy w meczu z Serbią byli bardzo zmotywowani. - Bieganki, wygłupy, to wszystko powodowało, że chcieliśmy cieszyć się grą. Po wczorajszym niekorzystnym wyniku, chcieliśmy dać radość kibicom, bo to fantastyczny czas dla każdego z nas i każdy będzie pamiętał do końca życia - dodał Kubiak.

Na koniec wywiadu mówił o swojej przyszłości, że jeszcze nie wie, czy zagra na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Rosji i musi przemyśleć dalsze kroki. - Siatkówka jest całym moim życiem - dodał Kubiak łamiącym się głosem i po pięciu sekundach ciszy dodał: "tyle" i poszedł do szatni.

Polscy siatkarze efektownie pokonali mistrzów Europy i mają medale ME!

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

192 stroje trafią do młodych adeptów siatkówki w ramach akcji Sport.pl, pt. "Stroje za asy", która trwa w trakcie mistrzostw Europy w siatkówce. W meczu o trzecie miejsce z Serbami reprezentacja Polski zaserwowała sześć asów, co łącznie daje 64 asy w całym turnieju.

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufundowała stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. Polacy zdobyli zagrywką na Euro 64 punkty, co daje łącznie 192 stroje!

Kolejne asy odliczaliśmy w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbyła się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu tutaj.