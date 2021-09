Tak Jakub Kochanowski przeżywał ostatnie akcje półfinału ME. "Krytykujmy, ale z umiarem"

To był horror. Bez happy endu. Dwa razy w ostatnim secie naszą porażkę odwlekał challenge na żądanie Vitala Heynena. Ale w końcu Słoweńcy dowiedli swojej wyższości. Wykorzystując dziesiątego (!) meczbola. Polacy przegrali półfinał 1:3 i w niedzielę zagrają tylko o brązowe medale mistrzostw Europy.

- Nie pamiętam drugiego tak emocjonującego spotkania. Ewentualnie półfinał MŚ 2018 [chodzi o mecz w Turynie, który wygraliśmy z USA 3:2] - mówił nam po meczu Jakub Kochanowski. On przeciw Słoweńcom skończył wszystkie sześć ataków, dorzucił cztery punktowe bloki i dwa asy serwisowe.

- Słowenia to topowa drużyna. Nie ma żadnej klątwy. To tylko duży zbieg okoliczności, że często z nimi gramy. A że przegrywamy? To tak jakby powiedzieć, że mamy klątwę Brazylii. To są drużyny na najwyższym poziomie. Ze Słoweńcami ostatni półfinał wygraliśmy, w Rimini, w Lidze Narodów [3:0]. Teraz przegraliśmy i trudno powiedzieć, jaki będzie wynik naszego następnego meczu - mówił Kochanowski.

I dodał: Oczywiście jest mi bardzo przykro. Jestem zły. Same negatywne emocje mi w tym momencie towarzyszą. Ale wiem, że zagraliśmy bardzo, bardzo, bardzo równe spotkanie i decydowały szczegóły. Nawet moim zdaniem decydowało trochę szczęścia. Oczywiście zagrać w finale to było jedno z moich marzeń. Ale takie jest życie, trzeba się pogodzić z tym, że możemy z tego turnieju wywieźć najwyżej brąz.

Wielkie emocje Kochanowskiego

Chociaż Kochanowski w rozmowie z dziennikarzami poruszył temat własnych emocji, to po meczu był już w miarę spokojny. Zupełnie inaczej było pod koniec spotkania, kiedy Kochanowski nie mógł patrzeć na ostatnie akcje meczu. Widać to na wideo, jakie na Twitterze umieścił Filip Czyszanowski z TVP Sport.

"Strasznie im zależało, więc krytykujmy, ale z umiarem. Tak Kuba Kochanowski przeżywał ostatnie akcje meczu ze Słowenią. Właściwie przestał to oglądać" - napisał.

