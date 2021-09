Bukmacherzy nie mają wątpliwości ws. Polska - Słowenia w półfinale ME siatkarzy

Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do półfinału mistrzostw Europy. W walce o finał turnieju zespół Vitala Heynena zmierzy się ze Słowenią, czyli z tą samą drużyną, która pokonała Polaków dokładnie na tym samym etapie turnieju dwa lata temu. Wtedy to Słoweńcy okazali się lepsi, wygrywając 3:1. W sobotę Polacy będą chcieli zrewanżować się rywalom za niespodziewaną porażkę.

Polacy są w świetniej formie na trwających mistrzostwach Europy. W ostatnich czterech spotkaniach nie stracili nawet seta. W 1/8 finału pewnie wygrali z Finlandią, a w ćwierćfinale ograli Rosjan, którzy w meczu zdobyli zaledwie 59 punktów. W fazie pucharowej Słowenia pokonała 3:1 Chorwację oraz rewelację turnieju - Czechy (3:0).

Dojściem do półfinału obie ekipy potwierdziły, że są europejską czołówką, ale według bukmacherów Słoweńcy nie mają żadnych szans w meczu z Polską, a ich wygrana mogłaby kandydować do miana jednej z największych sensacji turnieju. Kurs na zwycięstwo zespołu Heynena oscyluje na poziomie 1,20-1,25. Kurs na wygraną Słoweńców wynosi za to około 4,40-4,50.

Spotkanie Polska - Słowenia rozpocznie się w sobotę 18 września o godzinie 17:30. Transmisja meczu będzie dostępna w TVP 1 oraz Polsacie Sport, a także w serwisach polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl. Relacja na żywo z kolei będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

