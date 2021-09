Polscy siatkarze "wskoczyli na kapitalny poziom". A rywal? "Piekielnie trudny"

Polscy siatkarze w sobotę zagrają o finał domowych mistrzostw Europy. W Katowicach nie można już dostać biletów do Spodka zarówno na półfinał ze Słowenią, jak i mecze decydujące o medalach tego turnieju. Grzegorz Łomacz zapowiada półfinał ME siatkarzy ze Słowenią. Zobacz wideo poniżej:

Jak Polacy podchodzą do tego spotkania i co sądzą o rywalu, z którym wcześniej na ME przegrywali trzy razy z rzędu - w 2015, 2017 i 2019 roku? - Gra się tak, jak rywal pozwala. Zobaczymy zatem, na co my pozwolimy Słoweńcom, a na co oni nam. Na pewno czeka nas trudny mecz - oceniał przed spotkaniem rozgrywający kadry, Grzegorz Łomacz. Całość wypowiedzi zawodnika w materiale wideo.

Początek spotkania ze Słowenią o 17:30. Trzy godziny później wyłoni się rywal Polaków w finale lub meczu o trzecie miejsce, a będą to Włosi lub Serbowie. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

