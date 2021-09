Jest decyzja ws. meczu Polska - Słowenia. "Tylko osoby zaszczepione"

Już w ten weekend w Katowicach rozegrane zostaną półfinały i finał mistrzostw Europy w siatkówkę. Rangę wydarzenia - oprócz czterech reprezentacji: Polski, Serbii, Włoch i Słowenii - podnoszą także towarzyszące imprezy. - Zapraszamy przed katowicki Spodek wszystkich kibiców. Lista atrakcji jest długa - zachęcają organizatorzy.

Biletów na sobotnie i niedzielne spotkania nie ma już od kilku dni. Przed Spodkiem powstanie jednak specjalna strefa kibica. Władze miasta podjęły decyzję, że wstęp do niej będą miały tylko osoby zaszczepione przeciw Covid-19.

"Możliwe są przeżycia na żywo, w samym centrum sportowych wydarzeń. Z inicjatywy władz Katowic oraz dzięki przychylności PZPS, specjalna strefa zostanie wydzielona na placu przed Spodkiem. Kluczowe spotkania zobaczy na telebimie wspólnie 900 osób. Wejście będzie dostępne wyłącznie dla zaszczepionych" - napisano w komunikacie magistratu, który cytuje PAP.

Polska o finał mistrzostw Europy powalczy ze Słowenią. To nie jest ulubiony rywal naszych siatkarzy, bo w ostatnich sześciu spotkaniach z tą ekipą wygraliśmy tylko dwa razy. Podczas poprzednich ME też Polska mierzyła się ze Słowenią o finał, ale przegrała w półfinale 1:3. Okazja, by zrewanżować się za tamto spotkanie już w sobotę. Początek meczu o 17.30.

