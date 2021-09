Oto co zostało z legendarnego "igloo". Hala, która zapisała się w historii polskiej siatkówki [ZDJĘCIA]

Hala "Urania" w Olsztynie przechodzi gruntowny remont za około 190 milionów złotych. Siatkarze Indykpolu AZS-u Olsztyn w marcu zagrali w niej ostatni mecz przez co najmniej dwa lata. Obiekt często nazywany "igloo" został pomnikiem polskiej siatkówki, ale teraz ma zyskać nowy blask. Cała modernizacja ma zostać zakończona dopiero latem 2023 roku.

Aktualnie trwa rozbiórka starego obiektu. "Rozpoczął się kolejny, bardzo widowiskowy etap rozbiórki Hali Urania. Wykonawca rozpoczął demontaż charakterystycznej kopuły. (...) Stan techniczny kopuły od dawna budził szereg wątpliwości, a jego ocena nie była możliwa na etapie prac projektowych" - napisano w oficjalnym komunikacie na stronie Urzędu Miasta Olsztyn.

Okoliczni mieszkańcy w związku z demontażem kopuły uskarżali się na niemały hałas, który mógłby oznaczać, że coś poszło nie po myśli budowniczych. Urząd Miasta uspokaja jednak, że nic złego się nie wydarzyło, a prace przebiegają zgodnie z planem.

"Zgodnie z harmonogramem - rozbiórka Uranii ma się zakończyć w połowie października, ale niewykluczone, że nastąpi szybciej. Całkowicie zdemontowana jest już bryła C, bryła B w około 70 proc., natomiast główny budynek - bryła A w około połowie. Całość prac, których wartość to prawie 195 mln złotych, ma się skończyć w III kwartale 2023 roku" - dodano.

"Igloo", czyli pomnik olsztyńskiego sportu i polskiej siatkówki

Hala powstała w 1978 roku i od tego momentu stała się pomnikiem olsztyńskiego sportu. Nazywano ją "igloo" ze względu na specyficzny wygląd elewacji, a także często niską temperaturę wewnątrz obiektu. W kolejnych latach służyła jako ważny obiekt dla polskiej siatkówki.

Odbyło się tutaj pierwszych sześć edycji memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Po 2008 roku impreza została przeniesiona do Katowic, Łodzi czy Krakowa. Wciąż swoje mecze rozgrywał tam jednak Indykpol AZS Olsztyn.

190 milionów złotych na remont. Do hali wejdzie ponad 4 tysiące widzów

Obiekt przechodzi spory remont. Przebudowa hali ma kosztować około 190 milionów złotych, z czego 131,5 miliona to wsparcie Unii Europejskiej, z jakiego przy remoncie korzysta miasto.

Co się zmieni? Obiekt zyska nową, świeższą elewację, a wielofunkcyjne boisko w głównej bryle budynku, które posłuży do rozgrywek siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego i stołowego, a także badmintona, futsalu czy boksu, zostanie zlokalizowane cztery metry niżej niż obecne. Do tego powiększą się trybuny - wejdzie na nie 4045 widzów, a dotychczas mieściły tylko nieco ponad 2300 miejsc.