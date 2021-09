Słoweńcy wściekli na Heynena przed półfinałem ME. "Znowu prowokuje"

Reprezentacja Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy rozkręca się z meczu na mecz. Z każdym kolejnym pojedynkiem nasi siatkarze wyglądają coraz lepiej i pewnie zmierzają po medal. We wtorek bez większych problemów pokonali w ćwierćfinale niezwykle trudnych rywali - Rosjan 3:0 (25:14, 26:24, 25:19). Teraz przyszedł czas na półfinał.

W półfinale reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowenią, z którą spotkała się na tym samym etapie na poprzednich mistrzostwach Europy. Wtedy niestety nasza kadra przegrała 1:3, a Słoweńcy sięgnęli wówczas po srebrny medal.

Tym razem Polacy są zdeterminowani, żeby zrewanżować się Słoweńcom za tamtą porażkę. Nasi rywale również nie zamierzają się łatwo poddawać, bo chcieliby co najmniej powtórzyć wynik sprzed dwóch lat. Z tego powodu temperatura przed sobotnim spotkaniem jest coraz wyższa. Nasi rywale zarzucili właśnie Vitalowi Heynenowi prowokację.

Chodzi o wypowiedź selekcjonera reprezentacji Polski po zwycięstwie z Rosją w ćwierćfinale. - Nawet nie wiem, kto jest w ćwierćfinale, z którego dostaniemy rywala. Nie mam pojęcia - powiedział wtedy Belg przed kamerami TVP. Te słowa bardzo źle odebrał słoweński rozgrywający Dejan Vincić, który zaatakował Heynena w rozmowie z portalem Siol.net. - Wysłuchałem wypowiedzi Vitala po zwycięstwie Polski. Powiedział, że nawet nie wie, z kim mogą zagrać w półfinale. Znowu prowokacja z jego strony. Wiemy, że w tej chwili gramy przeciwko prawdopodobnie najsilniejszej drużynie, ale lubimy z nimi grać - przyznał Słoweniec.

- Wtedy musieliśmy przyjechać do Lublany, a teraz to rywale będą musieli przyjechać do nas. Nie ma znaczenia, kto będzie naszym przeciwnikiem. Jeśli będziemy grać tak, jak my zrobiliśmy przeciwko Rosjanom, wygramy. Liczy się tylko to, jak zagramy - skwitował natomiast Heynen.

