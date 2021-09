Vital Heynen dostał pytanie o ostatni mecz z polską kadrą. Jednoznaczna odpowiedź

Polscy siatkarze awansowali do półfinału mistrzostw Europy, w którym w sobotę, 18 września zmierzą się ze Słowenią. Cała impreza może stać się turniejem pożegnalnym dla trenera Vitala Heynena, z którym polski związek nie przedłuży automatycznie kontraktu, który Belg rok temu przedłużył do końca października 2021 roku.

Heynen odejdzie po ostatnim meczu Polaków na ME siatkarzy? "Duże prawdopodobieństwo"

Po wygranym 3:0 ćwierćfinałowym meczu z Rosją Heynen mówił, że niedzielny mecz - o brązowy lub złoty medal ME siatkarzy - może być jego ostatnim w roli szkoleniowca polskiej kadry. - Moje pierwsze spotkanie w roli trenera Polski miało miejsce właśnie w Katowicach – był to mecz z Kanadą. A teraz w weekend znów tam wrócę, nie wiem, czy na swoje ostatnie mecze, ale jest takie duże prawdopodobieństwo - mówił trener dla plusliga.pl.

Vital Heynen wypunktowany. "Stracił pomysł. Pogubił się"

Heynen wygłosi pożegnalną mowę do kibiców? "Przyjdzie taki dzień, kiedy zrozumiecie, co powiem po polsku!"

Na konferencji prasowej przed finałową fazą rozgrywek Heynen został poproszony o komentarz w sprawie tych słów i dostał pytanie, czy planuje swoją tradycyjną mowę po polsku do kibiców. - Czasem biorę mikrofon i próbuję mówić trochę po polsku. A oni - tu Heynen wskazał na siedzącego obok niego Michała Kubiaka - śmieją się, bo chyba nie potrafią zrozumieć. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy zrozumiecie, co powiem po polsku! - śmiał się Heynen.

Oficjalnie: Jacek Nawrocki w nowym klubie. Błyskawiczne potwierdzenie

Został także dopytany o sytuację z 2018 roku, gdy przed meczami Ligi Narodów w Łodzi obiecywał, że w przypadku trzech zwycięstw kupiłby wszystkim kibicom piwo przy wyjściu z hali. Wtedy Polacy wygrali jednak dwa pierwsze spotkania, a przegrali ostatnie z Niemcami. - Nie, teraz nie będę już zamawiał piwa aż dwunastu tysiącom kibiców! - zapewnił Heynen.

"Nie zaplanowałem tego, co wydarzy się po meczach"

- Nie zaplanowałem tego, co wydarzy się po meczach. Wiem, że w sobotę gramy ze Słowenią. Jeśli zapytasz, co będę robił w niedzielę, to odpowiem, że spojrzę na przeciwnika, z którym zagramy i czy to będzie mecz o złoto, czy brąz. I jeszcze nie wiem, co będzie później. Zobaczymy, jakie będą okoliczności. Chyba fajnie byłoby jednak poświętować, to wszystkim by się spodobało - dodał na temat swojej sytuacji.

Jest godzina wielkiego półfinału Polska - Słowenia na siatkarskich mistrzostwach Europy

