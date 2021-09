Oficjalnie: Jacek Nawrocki w nowym klubie. Błyskawiczne potwierdzenie

Chemik Police poinformował w czwartek, że Jacek Nawrocki został nowym trenerem pierwszego zespołu. Tym samym dotychczasowy trener reprezentacji kobiet znalazł nową pracę już dzień po tym, gdy oficjalnie zrezygnował z prowadzenia kobiecej kadry.

Tym samym potwierdziły się informacje Jakuba Balcerskiego, dziennikarza Sport.pl, który jeszcze w środę pisał, że Jacek Nawrocki obejmie pracę w Chemiku Police. - Szkoleniowiec nie zaprzeczał, że znajdzie nowe miejsce pracy, ale nie chciał też komentować sprawy łączenia prowadzenia klubu i reprezentacji. Uważał jedynie, że to możliwe. Dziś wiemy już jednak, że Nawrocki musiał wybrać pomiędzy wypełnieniem kontraktu z PZPS, a przejściem do Chemika - informowaliśmy w środę.

- Zaczynam nowe wyzwanie. Wyzwaniem jest podjęcie pracy w mistrzu Polski, ale i zdobycie kredytu zaufania kibiców, którzy nie są do mnie przekonani. Najważniejsze są dla mnie dobre relacje z ludźmi, z którymi będę miał kontakt na co dzień – siatkarki, sztab szkoleniowy, pracownicy klubu. Skupiam się na tym, co mamy do zrobienia, co jest przed nami. Ostatnie tygodnie były trudne. W końcu jestem na miejscu i chcę skupić się na czymś, czego ostatnimi laty mi brakowało, czyli codziennej, klubowej pracy - przekazał Nawrocki, cytowany w oficjalnym komunikacie, opublikowanym na stronie klubu z Polic.

Nawrocki długo czekał "w zawieszeniu". Nie ma wiele czasu przed startem ligi

Dla Chemika problemem w kontekście nowego sezonu może być także krótki okres przygotowawczy z nowym trenerem. Część zawodniczek zna go z pracy z kadrą, ale cały zespół będzie miał tylko kilkanaście dni przed pierwszym ligowym meczem na wypracowanie odpowiedniej formy na pierwsze mecze Tauron Ligi.

Zespół długo czekał jednak, żeby trenować w komplecie, bo reprezentantki Polski dołączają do zespołu po mistrzostwach Europy bardzo stopniowo - po jednym turnieju towarzyskim rozegrały do tej pory Martyna Czyrniańska i Martyna Łukasik. W hali podczas nich nie pojawił się jeszcze trener Nawrocki, który w ostatnich dniach długo zajęty był formalnościami związanymi z objęciem Chemika Police. Z otoczenia szkoleniowca usłyszeliśmy, że długo chciał już, żeby ta sytuacja dobiegła końca i nie pasowało mu oczekiwanie "w zawieszeniu".