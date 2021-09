Vital Heynen wypunktowany. "Stracił pomysł. Pogubił się"

Reprezentacja Polski siatkarzy rozbiła Rosję 3:0 (25:14, 26:24, 25:19) w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Bardzo zadowolony z formy i wyniku swoich zawodników był trener Vital Heynen. - Grać na tak niesamowitym poziomie? To fantastyczne. Żaden zespół nie zagrał takiej siatkówki, jak nasza. Żaden nie zareagował tak na porażkę. To musimy podkreślać - stwierdził Heynen. Belgijski trener odniósł się także do nieudanego turnieju w Tokio. - Moi siatkarze czuli ogromne rozczarowanie, ale nie zwiesili głów. Jestem z nich bardzo dumny, bo najłatwiej jest po nieudanych igrzyskach tylko narzekać i za każde niepowodzenie zwalić winę na Tokio. A oni awansują do kolejnego półfinału w ostatnich latach. Chyba nieźle, co? - śmiał się trener. Ale nie wszyscy tak łatwo wymazali z pamięci turniej w stolicy Japonii.

Możdżonek: Heynen się pogbuił

Polska w ćwierćfinale IO przegrała 2:3 z Francją. - Uważam, że Vital się trochę pogubił, mam wrażenie, że stracił pomysł na tę drużynę. Już w turnieju Ligi Narodów we włoskim Rimini prezentowany przez nas styl nie był najlepszy, ale awansowaliśmy do finału, który przegraliśmy z Brazylią, więc wszystko się zgadzało. Ale nie przełożyło się to na igrzyska. Chcę jednocześnie zaznaczyć, że mam ogromny szacunek do Heynena za pracę, jaką wykonał z naszą kadrą, nowe rzeczy, które wprowadził i sukcesy, które wcześniej osiągnął z tymi zawodnikami - stwierdził na łamach "Przeglądu Sportowego" Marcin Możdżonek.

I dodał: - Wiem, że Kubiak miał kontuzję, ale w Tokio, w tym feralnym ćwierćfinale, zabrakło mi jego gry od początku do końca.

Ale wróćmy do Mistrzostw Europy, gdzie rywalem Polaków będzie Słowenia, która w 1/4 finału pokonała w Ostrawie Czechów 3:0. Warto dodać, że nasi południowi sąsiedzi sensacyjnie znaleźli się w gronie najlepszych ośmiu drużyn, po tym jak wyeliminowali Francuzów, czyli mistrzów olimpijskich.

Spotkanie półfinałowe między reprezentacją Polski a Słowenią zostanie rozegrane w najbliższą sobotę 18 września o godzinie 17:30. Starcie odbędzie się w katowickim spodku.

