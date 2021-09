Znamy pierwszą parę półfinałową ME siatkarzy! Starcie potęg

Włosi do ćwierćfinału dotarli bez większych problemów, straciwszy zaledwie dwa sety. W fazie grupowej odnieśli komplet zwycięstw. W pierwszym meczu grupowym z Białorusią stracili zaledwie 45 punktów, co było najlepszym wynikiem tegorocznych mistrzostw Europy. Mało tego, w starciu z Łotwą w 1/8 finału pobili ten wynik i pozwolili rywalom zdobyć zaledwie 43 punkty (25:14, 25:13, 25:16).

Włosi znów nie dali rywalom zdobyć więcej niż 50 punktów

Niemcy tak łatwej drogi do ćwierćfinału nie mieli. W grupie zajęli drugie miejsce, bo przegrali z Francją 1:3, a Słowaków pokonali dopiero po tie-breaku. To Włosi byli faworytem środowego ćwierćfinału. Potwierdzili to w dwóch pierwszych setach, które gładko wygrali 25:13 i 25:18. Włosi po nich byli lepsi w każdym elemencie siatkówki. Mieli więcej asów (4-0), bloków (7-2), lepszą skuteczność w ataku (61-41 proc.) i przyjęciu (47-36 proc.).

Długimi fragmentami wydawało się, że trzeci set może być wyrównany. Niemcy prowadzili 6:4, a potem Włosi tylko 13:12. Od tego ostatniego momentu znów zaczęli jednak dominować. Zdobyli sześć punktów, a stracili tylko jednego i było aż 19:13. Ostatecznie w trzecim meczu na tym turnieju nie pozwolili rywalom w trzech setach zdobyć więcej niż 50 punktów!

Co ciekawe, bez punktu mecz zakończył doświadczony niemiecki atakujący György Grozer. Grał jednak tylko w pierwszym secie i nie skończył żadnego z ataków. Prawdopodobnie jednak narzekał na uraz kolana.

Włochy - Niemcy 3:0 (25:13, 25:18, 25:19)

Włochy: Giannelli 2, Pinali 11, Galassi 4, Anzani 3, Michieletto 13, Lavia 13, Balaso (libero) oraz

Niemcy: Zimmermann 1, Grozer, Brehme 1, Krick 5, Kaliberda 5, Karlitzek 11, Zenger (libero) oraz Weber 8, Krage 2, Tille, Schott .

Drabinka mistrzostw Europy:

I półfinał: Włochy - Serbia

II półfinał: Polska - zwycięzca meczu Słowenia - Czechy

