Vital Heynen ocenił grę po wielkim zwycięstwie z Rosją. "Żaden zespół nie zagrał takiej siatkówki"

Polscy siatkarze zaskakująco łatwo poradzili sobie ze srebrnymi medalistami z Tokio w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Podopieczni Vitala Heynena wykorzystali wszystkie słabości przeciwników, przede wszystkim ich problemy w przyjęciu.

Polacy świetnie serwowali, podczas gdy Rosjanie mieli z tym ogromny problem. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 i awansem Polski do półfinału. Tam reprezentacja Polski zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Czechy - Słowenia.

Wielki atut Polaków w postaci skutecznego serwisu według trenera kadry, Vitala Heynena, nie pojawił się znikąd. - To nie jest tak, że chłopaki dzisiaj potrenowali godzinę i tak serwują. Dziś wpływ na formę miał ten niewiarygodny doping. Skandowanie poszczególnych siatkarzy przed serwisem. Nie gramy dobrze, ale walczymy. Wiele zawdzięczamy atmosferze - ocenił trener reprezentacji Polski.

Heynen przyznał także, że jest dumny ze swoich podopiecznych za to, że podnieśli się po porażce na igrzyskach w Tokio. - Moi siatkarze czuli ogromne rozczarowanie, ale nie zwiesili głów - podkreślił Belg. - Jestem z nich bardzo dumny, bo najłatwiej jest po nieudanych igrzyskach tylko narzekać i za każde niepowodzenie zwalić winę na Tokio. A oni awansują do kolejnego półfinału w ostatnich latach. Chyba nieźle, co? - śmiał się trener.

- Grać na tak niesamowitym poziomie? To fantastyczne. Żaden zespół nie zagrał takiej siatkówki, jak nasza. Żaden nie zareagował tak na porażkę. To musimy podkreślać - dodał Heynen.

Belg wskazał też, że nie ma dla niego znaczenia, z kim Polacy zmierzą się w półfinale. - Wiem, że cała Polska zaraz rozpocznie o tym dyskusję, ale dla mnie powinniśmy po prostu grać dobrą siatkówkę. W tym momencie nie ma dla mnie wielkiego znaczenia, z kim zagramy - wskazał.

Na wspomnienie meczu sprzed dwóch lat, gdy Słoweńcy ograli jego zespół i Polakom pozostała gra o brąz, Heynen zauważył ważną różnicę pomiędzy tymi meczami. Sytuacja sprzed dwóch lat ze Słowenią była jednak nieco inna, niż wyglądałoby to teraz. Wówczas graliśmy w Ljubjanie i musieliśmy tam pojechać. Teraz to oni przyjadą do Polski, jeśli pokonają Czechów - tłumaczył Heynen. Ćwierćfinał, który wyłoni rywala Polaków w walce o finał ME siatkarzy - Słowenię lub Czechy - rozpocznie się w środę, 15 września o 19:00.

