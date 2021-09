Zatorski zdradził, co tak zmotywowało siatkarzy. "Nie było odcięcia grubą linią"

W pewnie wygranym meczu z wicemistrzami olimpijskimi z Tokio podwójny mistrz świata Paweł Zatorski nie miał przesadnie dużo pracy. To jego koledzy rządzili w ataku, przez co to rosyjska defensywa była w opałach.

Nasz libero podkreśla, że właśnie tak miało być. - Odrzuciliśmy ich od siatki, to był klucz do naszej dobrej gry blokiem i wyblokiem. Takie założenia trzeb mieć, grając przeciw Rosji - mówi. I zgadza się, że dodatkową - dużą - trudność dla gości stanowili polscy kibice. Zwłaszcza w pierwszym secie wicemistrzowie olimpijscy z Tokio wyglądali na wystraszonych siłą ognia Polski i mocą trybun napędzającą naszych siatkarzy. - Nic dodać, nic ująć - zgadza się Zatorski.

Święto w trudnych czasach

- Ogólnie to wcale nie było łatwe spotkanie. Musieliśmy zagrać dobrze. Nie uniknęliśmy błędów, ale nie da się zagrać bezbłędnie przeciw wicemistrzom olimpijskim - mówi Zatorski.

Na nasze stwierdzenie, że jednak nie każdy ćwierćfinał jest przeklęty, libero nawiązuje nie tyle do igrzysk olimpijskich, co do mistrzostw Europy. - Już kilka ćwierćfinałów ME w życiu przegraliśmy, dlatego bardzo nam zależało, żeby teraz wygrać, pojechać do Katowic i kontynuować piękną przygodę. Szczególnie w tych trudnych czasach, gdy nie za często jest nam dane grać przy pełnych trybunach. Bardzo się cieszymy, że ten turniej się dla nas nie skończył, że nie było odcięcia grubą linią. Teraz jedziemy dalej - mówi Zatorski.

Teraz mecz z dużą niespodzianką?

Dalej, to znaczy do półfinału i meczu o medal w katowickim Spodku. Najbliższym rywalem Polski, w sobotę, będzie zwycięzca ćwierćfinału Czechy - Słowenia. - Na pewno Czesi są dużą niespodzianką, ale zupełnie nie myślałem, z kim możemy zagrać. Na razie odzyskujemy słuch po meczu z Rosją. I opadają emocje - kończy Zatorski.

