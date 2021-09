Kubiak po meczu z Rosją zapamięta głównie jedno. "To przechodzi ludzkie pojęcie"

Mistrzowie świata kontra wicemistrzowie olimpijscy. Siatkarski klasyk. Ćwierćfinał Polska - Rosja zapowiadał się znakomicie. I był świetny, ale tylko dla naszej drużyny. Z wyjątkiem krótkiego fragmentu drugiego seta srebrni medaliści niedawnych igrzysk w Tokio nie mieli absolutnie nic do powiedzenia.

- Chyba wszystkim się podobało? - pyta kapitan naszej kadry, Michał Kubiak. - Mnie się najbardziej podobało to, co się działo na trybunach. Takich chwil się nie zapomina do końca życia - dodaje.

"To przechodzi ludzkie pojęcie"

Jedenaście tysięcy widzów w położonej na granicy Gdańska i Sopotu Ergo Arenie rzeczywiście stworzyło kapitalną atmosferę. Dla naszych siatkarzy to wielka sprawa, bo tęsknili za tym klimatem. I również dlatego, że bardzo sobie cenią wsparcie po nieudanym występie w Tokio, gdzie odpadli w ćwierćfinale.

- Takiej atmosfery nie ma nigdzie indziej na świecie. To, co się dzieje u nas, przechodzi ludzkie pojęcie. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy grać przed taką publicznością - mówi Kubiak.

Kapitan więcej uwagi poświęca fanom niż temu, co z kolegami zrobił na boisku.

- Nie wiem, czy to był cel minimum, czy maksimum, my po prostu chcemy się na tym turnieju cieszyć siatkówką i tym, że możemy jeszcze chwilę ze sobą spędzić - odpowiada na pytanie jednego z dziennikarzy o to czy awans do strefy medalowej był dla kadry celem minimum.

- Czy to był nasz najlepszy mecz w turnieju? Myślę, że tak. Trudno jest nam ocenić wszystko na gorąco, ale zagraliśmy mecz, który mieliśmy od początku do końca pod kontrolą i z tego się cieszymy. Mieć pod kontrolą od początku do końca mecz z Rosją to jest duża sztuka - kończy Kubiak.

