Reakcja po meczu Polaków może być tylko jedna! "Miazga! Łamiemy Rosjan"

Rosjanie wyglądali, jakby byli bezradni w starciu z siatkarską reprezentacją Polski. Zespół Vitala Heynena przeszedł do zdecydowanego ataku już w pierwszym secie pewnie wygrywając 25:14. Druga część była bardziej wyrównana, choć to biało-czerwoni wyszli z niej zwycięsko (26:24). Trzecia partia to z kolei formalność i przypieczętowanie awansu do półfinału mistrzostw Europy. Nasi siatkarze wygrali i w następnym etapie zmierzą się ze zwycięzcą starcia Czechy - Słowenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Zatorski pokazał efektowne zagrania na treningu. Co za rzuty!

Polska w półfinale mistrzostw Europy. Rosjanie bezradni. "Zabili na boisku ich własną bronią"

Reprezentacja Polski już w pierwszym secie pokazała, że nie boi się wicemistrzów olimpijskich i zamierza wygrać to spotkanie. W tej części gry wyróżniali się przede wszystkim Bartosz Kurek i Wilfredo Leon, którzy zebrali pochwały ekspertów. "Kurek 5/6 i as. Leon 5/6 i as" - pisze Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. "Lanie jak w Lidze Narodów. Tam w czwartym secie też było do 14, a Leon bił tak, że Rosjan aż bolała głowa i łapały skurcze" - dodaje Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

"Jedno słowo. MIAZGA" - napisała na Twitterze Sara Kalisz, dziennikarka TVP Sport. "Wygląda na to, że forma rzeczywiście przyszła na ćwierćfinał, tylko nie tej imprezy" - podkreśla natomiast Marcin Paluch z "SiatkówkiWObiektywie" nawiązując do igrzysk olimpijskich, gdzie Polacy odpadli w ćwierćfinale turnieju.

"Jak na razie siatkówka totalna + nieprawdopodobny ogień w oczach. Serwisem łamiemy Rosjan, przyjęciem łamiemy, pierwszą akcją łamiemy, blokiem łamiemy, obroną łamiemy, kontrą łamiemy" - pisze Jakub Bednaruk, trener siatkówki. "Zabijamy Rosjan na boisku ich własną bronią. Co się stało z zagrywką, którą wykręcili 54 asy przed tym meczem? A Polacy dopracowali ją do maksimum. Leon i Kurek mają dzień nie z tej ziemi" - podkreśla Kuba Balcerski.

Mecze półfinałowe mistrzostw Europy rozegrane zostaną w katowickim spodku i to właśnie tam reprezentacja Polski zmierzy się z kolejnym rywalem. Spotkania odbędą się w sobotę 18 września. Wielki finał natomiast rozegrany zostanie dzień później.