Z kim Polska zagra o finał ME siatkarzy? Tak wygląda drabinka

Trwa faza pucharowa mistrzostw Europy w siatkówkę. We wtorek poznaliśmy dwóch półfinalistów turnieju. W pierwszym meczu Serbia wygrała 3:0 z Holandią, zaś w hicie tej fazy turnieju Polska nie dała szans Rosjanom.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy

Polska wygrywa w hicie z Rosją. Wiemy, z kim zagramy o finał ME

Zespół Vitala Heynena z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej. W trzech ostatnich spotkaniach polscy siatkarze nie stracili nawet seta. Polacy potwierdzili dobrą formę w spotkaniu z Rosją w 1/4 finału ME. Pierwszy set zakończył się rozbiciem rywali, którzy zdobyli w nim zaledwie 14 punktów. W kolejnych setach gra była bardziej wyrównana, ale w kluczowych momentach to polscy siatkarze przejmowali kontrolę nad grę, wygrywając 26:24 oraz 25:19, a w konsekwencji 3:0. Po raz ostatni Polska wygrała z Rosją w takim stosunku trzy lata temu.

Zwycięstwo z Rosjanami zapewnił Polakom udział w walce o medale. W półfinale zespół Heynena zagra ze zwycięzcą spotkania Czechy - Słowenia, które zostanie rozegrane w środę o 19:00 Choć obie ekipy nie uchodzą za kontynentalnych potentatów, to nie znaczy, że zespół Heynena czeka łatwy mecz. Czesi to rewelacja turnieju, która wyeliminowała już Francję, zaś Słowenia to wyjątkowo niewygodny rywal dla polskich siatkarzy.

Półfinałowy mecz z udziałem Polaków zostanie rozegrany w sobotę 18 września o godzinie 20:30.

Poznaliśmy pierwszego półfinalistę ME siatkarzy! Potencjalny rywal Polaków w finale

Mistrzostwa Europy siatkarzy. Drabinka turniejowa:

Ćwierćfinały

Polska - Rosja 3:0 (25:14, 26:24, 25:19)

Serbia - Holandia 3:0 (25:23, 25:20, 27:25)

Czechy - Słowenia (15.09, 19:00)

Niemcy - Włochy (15.09, 16:00)

Półfinały

Serbia - Niemcy/Włochy (18.09, 17:30)

Polska - Czechy/Słowenia (18.09, 20:30)

Finał

Polska/Czechy/Słowenia - Serbia/Niemcy/Włochy (19.09, 20:30)

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych sześciu meczach zdobyli zagrywką 44 punkty, co oznacza ufundowanie 132 stroje! Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj >>