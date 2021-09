Polska - Rosja. Gdzie i o której obejrzeć ćwierćfinał mistrzostw Europy? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału pewnie pokonując Finlandię 3:0 ((25:16, 25:16, 25:14). "Polscy siatkarze są przed kluczowym meczem mistrzostw Europy i właśnie urządzili sobie pokaz siły przeciwko Finom. Nie ma powodów do obaw, bo weszli na poziom kapitalnej, dynamicznej i momentami wręcz bezbłędnej gry" - napisał po meczu Jakub Balcerski ze Sport.pl.

W ćwierćfinale reprezentanci Polski zagrają w hicie z Rosją, która tak samo jak my, do ćwierćfinału awansowała w sobotę. W 1/8 finału Rosjanie pokonali Ukrainę 3:1 (22:25, 25:16, 25: 22, 25:22). Polska - Rosja to pierwsza para ćwierćfinalistów. Wiadomo już, że zwycięstwo we wtorek zapewniłoby naszej drużynie awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w Katowicach. Jeśli Polacy wyeliminują Rosjan, to w półfinale zagrają z najlepszą z drużyn z meczów Francja - Czechy / Słowenia - Chorwacja.

Obie drużyny mierzyły się ze sobą wielokrotnie, choć po raz ostatni na mistrzostwach Europy miało to miejsce w 2011 roku. Wtedy Polacy pokonali Rosjan 3:1 w meczu o trzecie miejsce. Siatkarska reprezentacja Polski po złoto na turnieju tej rangi sięgnęła w 2009 roku. Na ostatnich mistrzostwach w 2019 roku zdobyliśmy brązowy medal.

Mistrzostwa Europy. Polska - Rosja. Gdzie i o której oglądać spotkanie?

Mecz ćwierćfinałowy między Polską a Rosją odbędzie się we wtorek (14 września) o godz. 20:30 w Gdańsku. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP, Polsatu Sport oraz w serwisach Ipla.tv i sport.tvp.pl. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl lub w aplikacji Sport.pl LIVE.

