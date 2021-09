Piotr Gruszka ostrzega i wskazuje faworyta meczu z Rosją. "Trzeba się z nim bić"

Mistrzostwa Europy siatkarzy wkraczają w decydującą fazę. Kadra prowadzona przez Vitala Heynena do tej pory nie przegrała żadnego meczu. Biało-czerwoni w 1/8 finału pokonali Finlandię 3:0 (25:16, 25:16, 25:14). "Polscy siatkarze są przed kluczowym meczem mistrzostw Europy i właśnie urządzili sobie pokaz siły przeciwko Finom, wygrywając 3:0. Nie ma powodów do obaw, bo weszli na poziom kapitalnej, dynamicznej i momentami wręcz bezbłędnej gry" - pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski..

Przed ćwierćfinałowym spotkaniem biało-czerwonych z Rosją wypowiedział się były reprezentant Piotr Gruszka, a obecnie trener pierwszoligowego Exact Systems Norwid Częstochowa, który udzielił wywiadu portalowi sport.interia.pl.

- Może za lekkiego faworyta można uznać naszą kadrę. Nie zdobyliśmy medalu na igrzyskach, ale jesteśmy wciąż bardzo mocnym zespołem. Gramy coraz lepiej, w dodatku u siebie. Naszą siłą są kibice, u chłopaków widać luz. Myślę, że to Rosjanie muszą się bardziej obawiać. Wspominali, że są zmęczeni sezonem olimpijskim - stwierdził Gruszka.

W dalszej części wywiadu były reprezentant Polski przyznał, że Rosja bez swojego najlepszego siatkarza, Maksima Michajłowa dalej jest bardzo mocnym zespołem. - Ale też ta drużyna po prostu zawsze prezentuje wysoki poziom. Trzeba grać dużo lepiej niż zwykle, by z nimi wygrać. Ten zespół się nie poddaje, trzeba się z nim "bić". Jeżeli odda się mu pole, jest ciężko. Gdy natomiast przeciwnik się z nimi "bije", Rosjanie nie zawsze wytrzymują napór. Ważne, by nadać temu spotkaniu własny rytm i go utrzymywać. Wtedy Rosjan można złamać.

Na koniec Gruszka ocenił szansę Vitala Heynena na pozostanie na stanowisku trenera reprezentacji Polski. - Wydaje się, że sama wypowiedź prezesa, że Heynen po zakończeniu kontraktu będzie musiał wziąć udział w konkursie na trenera kadry, była wymowna. [...] Patrząc na zachowanie Vitala, wydaje mi się, że jest pogodzony z tym, że może odejść. Nie chcę tego przesądzać, bo wiemy, że po ME będą wybory na prezesa federacji - dodał Gruszka.

Mecz Polski z Rosją odbędzie się we wtorek 14 września o godzinie 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zwycięzca tego spotkania znajdzie się w strefie medalowej, a w półfinale zagra ze zwycięzcą meczu Słowenia - Czechy.

